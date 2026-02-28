जम्मू-कश्मीर के वो 5 'शूरवीर', जिन्होंने बदल दी टीम की तकदीर, 67 सालों का सूखा खत्म कर बना दिया रणजी चैंपियन

Jammu and Kashmir Ranji Trophy Champion: मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. जी हां, जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम पर ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है. तमाम मुश्किलों और संघर्षों से गुजरते हुए उन्होंने आखिरकार क्रिकेट का एक सुनहरा पन्ना अपने नाम कर लिया है. पारस डोगरा की अगुवाई वाली जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी फाइनल में कर्नाटक को हराकर इतिहास रच दिया. केएससीए हुबली क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी में अधिक रन बनाने के आधार पर जम्मू-कश्मीर की टीम पहली बार रणजी चैंपियन बन गई.

जम्मू-कश्मीर को पहली बार चैंपियन बनाने में यूं तो पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ का अहम योगदान रहा, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी रहे, जिन्होंने अपने खेल से ना सिर्फ जम्मू-कश्मीर बल्कि पूरे देश के क्रिकेट फैंस को दीवाना बना लिया. आइए उन 5 शूरवीरों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर को चैंपियन बनाने में सबसे अहम किरदार निभाया.

आकिब नबी (प्लेयर ऑफ द सीरीज)

जम्मू-कश्मीर को रणजी ट्रॉफी में पहली बार चैंपियन बनाने में सबसे अहम भूमिका आकिब नबी ने निभाई. पूरे सीजन वो अपनी रफ्तार से विरोधी टीमों के बल्लेबाजों को गिरफ्तार करते रहे. फाइनल में भी आकिब नबी ने शानदार प्रदर्शन किया और कर्नाटक के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और करुन नायर को पवेलियन की राह दिखाई. आकिब ने 10 मैचों में 12.56 के औसत से 60 विकेट लेकर सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में अपना नाम दर्ज कराया. रणजी ट्रॉफी 2025-26 में उन्होंने सात बार पांच विकेट लिए, जिसमें फाइनल में निर्णायक 5/54 का प्रदर्शन भी शामिल है, जिससे टीम को पहली पारी में महत्वपूर्ण बढ़त मिली. उन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाफ क्वार्टरफाइनल में 12 विकेट लेकर सनसनी मचाई थी.

शुभम पुंडीर (फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने)

कर्नाटक के खिलाफ फाइनल में जम्मू-कश्मीर के स्टार बल्लेबाज शुभम पुंडीर ने शानदार शतक जड़कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. उनकी इस पारी के दम पर पूरे मैच के दौरान जम्मू-कश्मीर विरोधी टीम पर हावी रही. पुंडीर के 121 रनों की बदौलत जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में 584 रनों का पहाड़ खड़ा किया और आखिर में यही जीत और हार की वजह बनी. इसी बढ़त के आधार पर जम्मू-कश्मीर ने खिताब अपने नाम किया.

कमरान इकबाल ( फाइनल में 160 रन की पारी)

पहली पारी में शुभम पुंडीर ने कमाल किया तो दूसरी इनिंग में कमरान इकबाल ने 160 रनों की शानदार पारी खेलकर कर्नाटक को पूरी तरह से मैच से बाहर कर दिया. साहिल लोत्रा ​​के साथ मिलकर उन्होंने अंतिम दिन 415 गेंदों पर 197 रनों की बेहतरीन साझेदारी की और जम्मू-कश्मीर को चैंपियन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

साहिल लोत्रा (फाइनल में अद्भुत प्रदर्शन)

कर्नाटक के खिलाफ फाइनल में साहिल लोत्रा ने पहली पारी में अर्धशतक जड़ा और दूसरी इनिंग में 101 रनों की कीमती पारी खेली. कमरान इकबाल के साथ उन्होंने क्रीज पर खूंटा गाड़ दिया, जिसे उखाड़ने में कर्नाटक के गेंदबाजों के पसीने छूट गए. साहिल लोत्रा ने पूरे सीजन बतौर ऑलराउंडर जम्मू-कश्मीर के लिए दमदार प्रदर्शन किया.

पारस डोगरा (जम्मू-कश्मीर के कप्तान)

किसी टीम को चैंपियन बनाने में उसके कप्तान का अहम रोल होता है. अनुभवी पारस डोगरा ने जम्मू-कश्मीर के लिए पूरी ताकत झोंक दी. उन्होंने इस सीजन में 637 रन बनाए, जिनमें मुंबई और दिल्ली के खिलाफ शतक शामिल हैं. पारस डोगरा रणजी ट्रॉफी में 10,000 रन बनाने वाले इतिहास के दूसरे खिलाड़ी बने। उनके नेतृत्व और अनुभव ने पहली बार फाइनल में पहुंचे खिलाड़ियों की टीम को ट्रॉफी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

