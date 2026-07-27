वैभव सूर्यवंशी सहित T20I टीम के 5 ऐसे स्टार, जो टेस्ट क्रिकेट पर भी कर सकते हैं राज, बस मौके का इंतजार

15 साल के वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रख चुके हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में उन्होंने दो अर्धशतक की मदद से 151 रन बनाए. उनकी पहचान आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर होती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी कई ऐसे विस्फोटक खिलाड़ी खेले हैं, जो सुपरहिट साबित हुए हैं. उदाहरण के लिए वीरेंद्र सहवाग को देख लीजिए. वैभव की तरह सहवाग भी आक्रामक शैली के बल्लेबाज थे, लेकिन उनके करियर को देखेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने सबसे अधिक सफलता टेस्ट क्रिकेट में हासिल की. सहवाग की तरह वैभव सूर्यवंशी में टेस्ट क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं. 15 साल के खिलाड़ी ने अभी तक 8 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और 207 रन बनाए हैं. इस फॉर्मेट में उन्हें अभी बहुत सुधार करने की जरूरत है, लेकिन उम्र उनके साथ है.