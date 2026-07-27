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वैभव सूर्यवंशी सहित T20I टीम के 5 ऐसे स्टार, जो टेस्ट क्रिकेट पर भी कर सकते हैं राज, बस मौके का इंतजार

भारत की T20I टीम में कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो आने वाले समय में टेस्ट क्रिकेट पर भी राज कर सकते हैं. इस लिस्ट में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का नाम भी शामिल है. वहीं, बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन भी अपना दावा ठोक रहे हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 27, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:49 PM IST
वैभव सूर्यवंशी सहित T20I टीम के 5 ऐसे स्टार, जो टेस्ट क्रिकेट पर भी कर सकते हैं राज, बस मौके का इंतजार
Image Credit: ये 5 भारतीय खिलाड़ी टेस्ट में भी हो सकते हैं सुपरहिट (BCCI)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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