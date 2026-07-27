वैभव सूर्यवंशी सहित T20I टीम के 5 ऐसे स्टार, जो टेस्ट क्रिकेट पर भी कर सकते हैं राज, बस मौके का इंतजार

भारतीय क्रिकेट टीम लंबे समय बाद टेस्ट सीरीज खेलने वाली है. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम को अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलने हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-2027) के फाइनल में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को किसी कीमत पर ये सीरीज जीतनी होगी. श्रीलंका की सरजमीं पर श्रीलंकन टीम को हराना आसान नहीं होगा. पहला टेस्ट 15-19 अगस्त के बीच गॉल में खेला जाएगा और दूसरा मैच 23-27 अगस्त तक कोलंबो में होगा.
टीम इंडिया ने हाल ही में T20I सीरीज में जिम्बाब्वे को 3-0 से रौंद दिया. इस शृंखला में 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से धूम मचाया और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बने. वैभव फिलहाल सिर्फ T20I टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उनके टैलेंट को देखकर लगता है कि वो बाकी दोनों फॉर्मेट (वनडे और टेस्ट) में भी सफल हो सकते हैं. आइए नजर डालते हैं उन 5 खिलाड़ियों पर, जो फिलहाल भारत की टी20 टीम में शामिल हैं, लेकिन इन्हें मौका मिले तो टेस्ट में भी सुपरहिट साबित हो सकते हैं.
वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi)
15 साल के वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रख चुके हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में उन्होंने दो अर्धशतक की मदद से 151 रन बनाए. उनकी पहचान आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर होती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी कई ऐसे विस्फोटक खिलाड़ी खेले हैं, जो सुपरहिट साबित हुए हैं. उदाहरण के लिए वीरेंद्र सहवाग को देख लीजिए. वैभव की तरह सहवाग भी आक्रामक शैली के बल्लेबाज थे, लेकिन उनके करियर को देखेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने सबसे अधिक सफलता टेस्ट क्रिकेट में हासिल की. सहवाग की तरह वैभव सूर्यवंशी में टेस्ट क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं. 15 साल के खिलाड़ी ने अभी तक 8 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और 207 रन बनाए हैं. इस फॉर्मेट में उन्हें अभी बहुत सुधार करने की जरूरत है, लेकिन उम्र उनके साथ है.
श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer)
मौजूदा भारतीय टी20 टीम में श्रेयस अय्यर ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जो थोड़ा ठहराव लाते हैं. अगर मैच फंसा हुआ हो तो उनसे पारी संभालने की उम्मीद रहती है. श्रेयस अय्यर भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो इस फॉर्मेट से दूर हैं. अय्यर ने 14 टेस्ट में 36.86 की औसत से 811 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक और एक शतक शामिल है.
ईशान किशन (Ishan Kishan)
पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन टेस्ट क्रिकेट में भी हिट साबित हो सकते हैं. वो बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में अपना दावा ठोक रहे हैं. हालांकि, इस रोल के लिए टीम इंडिया के पास ऋषभ पंत मौजूद हैं, जिनका टेस्ट में रिकॉर्ड शानदार रहा है. ईशान किशन भारत के लिए 2 टेस्ट खेल चुके हैं. उन्होंने आखिरी टेस्ट 2023 में खेला था.
वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के अलावा टी20 टीम के हीरो तिलक वर्मा भी टेस्ट क्रिकेट में धमाल मचा सकते हैं. उनका खेलने का तरीका और टेक्निक टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से सटीक है. बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे भी आने वाले समय में भारत के लिए टेस्ट में दम दिखा सकते हैं.