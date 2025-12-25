2025 में खत्म हुआ ट्रॉफी का इंतजार...इन 5 टीमों ने खिताब जीतकर रचा इतिहास, एक का तो 17 साल बाद पूरा हुआ सपना

Five teams won trophy in 2025: साल 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. साल का आखिरी महीना चल रहा है. साल के खत्म होने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं. हर साल की तरह 2025 भी क्रिकेट फैंस के लिए खट्टी-मीठी यादें लेकर आया. यह साल क्रिकेट मैदान पर रोमांच, संघर्ष, आंसू और जश्न सब कुछ लेकर आया. अलग-अलग टूर्नामेंट में जहां कई टीमें खिताब के बेहद करीब आकर हार गईं, तो वहीं कुछ टीमों ने सालों का इंतजार खत्म कर इतिहास रच दिया. आए जानते हैं 2025 में कौन सी 5 टीमों ने खिताब जीतकर इतिहास रचा.

2025 में ट्रॉफी का सूखा खत्म करने वाली 5 टीमें कौन-कौन?

1. RCB ने 17 साल बाद जीता पहला खिताब

इंडियन प्रीमियर लीग का इतिहास 18 साल पुराना है. इस बार 19वां सीजन यानी आईपीएल 2026 होना है. आरसीबी 2008 से इस लीग का हिस्सा है, लेकिन कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी. उसने 18वें सीजन में खिताब जीता, जो 2025 में हुआ था. इस सीजन आरसीबी ने रजत पाटीदार की कप्तानी में पहला खिताब जीतकर इतिहास रचा. फाइनल में आरसीबी की टीम ने पंजाब किंग्स को मात दी थी.

2. भारतीय महिला क्रिकेट टीम

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे विश्व कप 2025 में चैंपियन बनकर ट्रॉफी का सूखा खत्म किया. टीम इंडिया ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में पूरे 52 साल बाद विश्व कप का पहला खिताब जीता. फाइनल में साउथ अफ्रीका की महिला टीम को मात दी थी. यह मुकाबला नवी मुंबई में हुआ था, जिसमें भारत ने अफ्रीका के सामने 299 रनों का टारगेट सेट किया था, जिसका पीछा करते हुए अफ्रीकी टीम 246 रनों पर सिमट गई थी.

3. महिला होबार्ट हरिकेन्स

बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया की टी20 महिला क्रिकेट लीग है, जो पिछले 11 साल से खेली जा रही है. इस लीग के इतिहास में पूरे 10 साल बाद होबार्ट हरिकेन्स की महिला टीम अपना पहला खिताब जीतने में सफल रही. लीग के 11वें सीजन में उसने फाइनल में पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम को 8 विकेट से मात दी थी.

4. साउथ अफ्रीका मेंस टीम

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला सीजन 2019 में हुआ था. तब से लेकर अब तक तीन सीजन हो चुके हैं. इस टूर्नामेंट के तीसरे संस्करण पर साउथ अफ्रीका ने कब्जा किया था. यह उसका पहला खिताब है. फाइनल में अफ्रीकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दी थी. खिताबी जंग लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर हुई थी.

5. होबार्ट हरिकेन्स मेंस टीम ने भी जीता खिताब

बिग बैश लीग मेंस के इतिहास में इस साल होबार्ट हरिकेन्स ने भी खिताब का सूखा खत्म किया. उसने फाइनल में सिडनी थंडर को 7 विकेट से हराया था. पूरे 7 साल बाद होबार्ट हरिकेन्स की टीम फाइनल में पहुंची थी. इस लीग का पहला सीजन 2011-12 में हुआ था. तब से लेकर अब तक होबार्ट खिताब के लिए तरस गई थी, लेकिन इस साल उसने ट्रॉफी पर कब्जा करके इतिहास रच दिया.