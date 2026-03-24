डेब्यू पर 6 विकेट, 175 रन... आईपीएल इतिहास के 5 करिश्माई रिकॉर्ड, जो सालों से है अमर, टूटना असंभव!

IPL Unbreakable Records: आईपीएल 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. चार दिन के बाद मेगा इवेंट के 19वीं सीजन का आगाज होने वाला है. T20 क्रिकेट जितनी तेजी से विकसित हो रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि आईपीएल 2026 में भी कई शानदार रिकॉर्ड्स बनेंगे. अब वो जमाना गया जब टीमें 200 रन बनाकर सुरक्षित महसूस करती थीं. आज के दौर में 220-230 रनों का पीछा भी आसानी से हो रहा है. हालांकि, आईपीएल के इतिहास में 5 ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, जो सालों से अटूट हैं और इसे तोड़ना भविष्य में भी आसान नहीं होगा.

आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं 5 ऐसे रिकॉर्ड्स पर जो सालों से अमर है. इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल से लेकर टीम इंडिया के सुपरस्टार विराट कोहली का अद्भुत कारनामा शामिल है.

सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड

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एबी डीविलियर्स और विराट कोहली के नाम आईपीएल में सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने का रिकॉर्ड है. RCB की तरफ से खेलते हुए दोनों ने 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ 229 रनों की साझेदारी की थी. दिलचस्प बात ये है कि सबसे बड़ी पार्टनरशिप के मामले में दूसरे नंबर पर भी यही जोड़ी है. कोहली-डीविलियर्स ने 2015 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ नाबाद 215 रनों की साझेदारी की थी.

डेब्यू मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड

डेब्यू मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड अल्जारी जोसेफ के नाम है. वेस्टइंडीज के धाकड़ तेज गेंदबाज ने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए अपने पहले मुकाबले में ही महफिल लूटी थी. 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने महज 12 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे. आईपीएल में डेब्यू पर ऐसा प्रदर्शन किसी ने नहीं किया है.

अमित मिश्रा के नाम 3 हैट्रिक का रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में तो कई गेंदबाजों ने हैट्रिक लिए हैं, लेकिन पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्रा जैसा कारनामा किसी ने नहीं किया है. अमित मिश्रा के नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा हैट्रिक का रिकॉर्ड है. पूर्व भारतीय लेग स्पिनर ने दिल्ली कैपिटल्स, डेक्कन चार्जर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 3 हैट्रिक ली हैं. युवराज सिंह और युजवेंद्र चहल 2-2 हैट्रिक के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

क्रिस गेल के नाम दो तूफानी रिकॉर्ड

RCB के पूर्व धाकड़ ओपनर क्रिस गेल की गिनती महान टी20 बल्लेबाजों में होती है. 'यूनिवर्स बॉस' के नाम आईपीएल में सबसे तेज शतक और किसी मैच में सबसे अधिक व्यक्तिगत स्कोर करने का रिकॉर्ड है. क्रिस गेल ने ये दोनों काम एक ही मुकाबले में किया था. 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ उन्होंने 175 रनों की तूफानी पारी खेली थी. उन्होंने 30 गेंदों पर शतक जड़कर सनसनी मचा दी थी.

आईपीएल में लगातार जीतने का रिकॉर्ड

गौतम गंभीर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये अद्भुत कारनामा किया था. केकेआर ने आईपीएल 2014-15 सीजन में लगातार 10 मैच जीते थे. इस टीम के नाम आईपीएल में लगातार सबसे अधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है. 2014 में KKR ने फाइनल सहित लगातार 9 मुकाबले जीते थे और अगले सीजन में भी पहला मैच जीतकर ये अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था.

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