Football: बारिश के बीच चल रहा था मैच, अचानक जोरदार धमाके के साथ गिरी बिजली और थम गई खिलाड़ी की सांसें

Football News in Lightning Strike: दक्षिण थाईलैंड में एक स्थानीय फुटबॉल मैच के दौरान दिल दहला देने वाली घटना घटी. 24 वर्षीय थाई फुटबॉलर सोफवान अवाए की बिजली गिरने से जान चली गई. इस हादसे में 12 अन्य खिलाड़ी भी घायल हुए हैं, जिनमें एक मलेशियाई नागरिक भी शामिल है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश के बीच खिलाड़ी मैच खेल रहे थे, तभी अचानक मैदान पर बिजली गिरी और एक जोरदार धमाका हुआ.
घटना के बाद खिलाड़ी तुरंत अवाए की ओर भागे, जो बिजली के झटके से जमीन पर गिरकर बेसुध हो गए थे. अवाए टीम में एक विंगर के रूप में खेलते थे. आपातकालीन मेडिकल टीमों के तमाम प्रयासों के बावजूद अपनी गंभीर चोटों के कारण अवाए ने दम तोड़ दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हादसा गोलोक एफए कप (Golok FA Cup) के दौरान हुआ. यह एक शौकिया और थाई-मलेशियाई टीमों के बीच होने वाला एक क्षेत्रीय टूर्नामेंट है. यह मुकाबला अवाए की टीम SAMCOLTS और Abu x Nong Sirin के बीच खेला जा रहा था. घटना के वक्त मैच इंजरी टाइम में चल रहा था और भारी बारिश शुरू हो चुकी थी.
जैसे ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हर तरफ से शोक संवेदनाओं का तांता लग गया. वहीं, कई लोगों ने इतने खराब मौसम में मैच जारी रखने के आयोजकों के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि तूफान और बिजली की स्थिति में मैच रोकना एक अनिवार्य प्रोटोकॉल होना चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि यह देखना बहुत दुखद है, जबकि दूसरे ने लीग को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उन्हें सुरक्षा के और कड़े इंतजाम करने चाहिए थे.
थाईलैंड के रोग नियंत्रण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वहां बिजली गिरने से होने वाली मौतें काफी आम हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2020 से 2024 के बीच देश भर में कम से कम 283 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आए, जिनमें से कई की मौके पर ही मौत हो गई थी. मलेशियाई समाचार एजेंसी 'बरनामा' के अनुसार, पुलिस प्रमुख थुन सिरीखुंत ने पुष्टि की कि चिकित्सा दल ने खिलाड़ी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं.
फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड ने भी अवाए की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उसने एक बयान जारी कर कहा, ''एसोसिएशन इस नुकसान पर शोक व्यक्त करता है और दुःख की इस घड़ी में परिवार, क्लब और संबंधित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता है.'' अवाए ने हाल ही में थाईलैंड के थर्ड-टियर क्लब याला एफसी (Yala FC) के साथ अनुबंध किया था, जिसने उन्हें अपना एक होनहार खिलाड़ी बताया.