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Football: बारिश के बीच चल रहा था मैच, अचानक जोरदार धमाके के साथ गिरी बिजली और थम गई खिलाड़ी की सांसें

Football News in Lightning Strike: थाईलैंड में फुटबॉल मैच के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 24 वर्षीय फुटबॉलर सोफवान अवाए की दुखद मौत हो गई. इस घटना में 12 अन्य खिलाड़ी घायल हुए हैं, जिससे खेल सुरक्षा और खराब मौसम के नियमों पर सवाल उठने लगे हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 06, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:26 PM IST
Football: बारिश के बीच चल रहा था मैच, अचानक जोरदार धमाके के साथ गिरी बिजली और थम गई खिलाड़ी की सांसें
Image Credit: आकाशीय बिजली गिरने से फुटबॉलर की मौत.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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