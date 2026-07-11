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फुटबॉल-रग्बी और क्रिकेट: ध्यानचंद की विरासत से लेकर 2036 ओलंपिक तक, पीएम मोदी ने जीता न्यूजीलैंड के दिग्गज का दिल

PM Narendra Modi New Zealand Visit: दिग्गज क्रिकेटर रॉस टेलर ने पीएम मोदी की ऐतिहासिक न्यूजीलैंड यात्रा को 'बेहद बड़ा' क्षण बताया है. 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा खेल, व्यापार और कूटनीति के नए रास्ते खोल रहा है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 11, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:43 PM IST
फुटबॉल-रग्बी और क्रिकेट: ध्यानचंद की विरासत से लेकर 2036 ओलंपिक तक, पीएम मोदी ने जीता न्यूजीलैंड के दिग्गज का दिल
Image Credit: न्यूजीलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. Photo Credit: X/@BJP4India

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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