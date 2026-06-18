Neymar Injury Update: स्टार फॉरवर्ड नेमार को हैती के खिलाफ ब्राजील के आगामी फीफा वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप सी मुकाबले से बाहर कर दिया गया है. वह टीम के साथ यात्रा नहीं कर रहे हैं. वह अपनी पिंडली की चोट से उबरने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं. ब्राजीलियाई फुटबॉल परिसंघ (CBF) ने गुरुवार को पुष्टि करते हुए कहा कि 34 वर्षीय खिलाड़ी न्यू जर्सी में ही रहेंगे, जबकि बाकी टीम शुक्रवार के मैच के लिए फिलाडेल्फिया जाएगी. मुख्य उद्देश्य नेमार की वापसी में जल्दबाजी करने के बजाय उसकी रिकवरी को प्राथमिकता देना है.
CBF ने एक बयान में कहा, ''वह अपनी रिकवरी के अंतिम चरण का अधिकतम लाभ उठाने के लिए न्यू जर्सी में रहेंगे और 'द रिज' (The Ridge) होटल और कोलंबिया पार्क प्रशिक्षण केंद्र की उत्कृष्ट सुविधाओं का उपयोग करेंगे.'' नेमार की अनुपस्थिति में ब्राजील को अपने पहले मैच में मोरक्को के खिलाफ जीत नहीं मिली थी. मुकाबला 1-1 से बराबर रहा था.
नेमार ने 17 मई को कोरिटिबा के खिलाफ सांतोस की 3-0 की हार के दौरान घायल होने के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला है. यह समस्या उनकी हालिया सीजन की उन फिटनेस समस्याओं की सीरीज में एक और कड़ी है, जिन्होंने उनकी उपलब्धता को बाधित किया है.
नेमार की रिकवरी कार्यक्रम में कुछ उत्साहजनक प्रगति हुई है. नेमार बुधवार को ट्रेनिंग ग्राउंड पर लौटे, जो उनकी चोट के बाद पहला ऑन-पिच सत्र था. उन्होंने शुरू में मुख्य ग्रुप से अलग काम किया और बाद में कुछ खास ड्रिल्स के लिए साथियों के साथ जुड़े. मेडिकल स्टाफ उनके वर्कलोड की निगरानी कर रहा है.
ब्राजीलियाई मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, मेडिकल टीम नेमार को ग्रुप स्टेज के बाकी मैचों में जोखिम में डालने के बजाय नॉकआउट चरण के लिए उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. यह रणनीति चोट के दोबारा उभरने से बचने और टूर्नामेंट के बाद के मैचों में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है. ब्राजील, मोरक्को के खिलाफ ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने के बाद अब हैती के खिलाफ पहली जीत की तलाश में उतरेगा. इस परिणाम ने उन्हें ग्रुप सी में एक अंक के साथ छोड़ दिया है. वहीं, हैती अपने शुरुआती मैच में स्कॉटलैंड से हारने के बाद अंक तालिका में सबसे नीचे है.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सभी ग्रुप-स्टेज मैच और नॉकआउट मैच Zee5 ऐप और वेबसाइट पर दिखाए जाएंगे.
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