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FIFA World Cup : पहले ही मैच में ड्रॉ के बाद संकट में ब्राजील! अब नेमार के चोट पर आया बड़ा अपडेट, अब हैती से टक्कर

Neymar Injury Update: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हैती के खिलाफ होने वाले मुकाबले से स्टार खिलाड़ी नेमार बाहर हो गए हैं. पिंडली की चोट के कारण वे टीम के साथ यात्रा नहीं करेंगे और उनकी रिकवरी को प्राथमिकता दी जा रही है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 18, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:19 PM IST
FIFA World Cup : पहले ही मैच में ड्रॉ के बाद संकट में ब्राजील! अब नेमार के चोट पर आया बड़ा अपडेट, अब हैती से टक्कर
Image Credit: ब्राजील के सुपरस्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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