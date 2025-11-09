Advertisement
कोई नहीं स्वीकार करेगा... पूर्व अफगान क्रिकेटर ने पाकिस्तान पर बोला हमला, क्यों लिया गंभीर का नाम?

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ हफ्तों से तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है. पाकिस्तान के एक हवाई हमले में अफगानिस्तान के तीन क्रिकेटर्स की मौत से खलबली मच गई थी. जिसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने पाकिस्तान में ट्राई-सीरीज न खेलने का फैसला किया. अब पूर्व अफगान क्रिकेटर ने पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 09, 2025, 09:26 PM IST
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ हफ्तों से तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है. पाकिस्तान के एक हवाई हमले में अफगानिस्तान के तीन क्रिकेटर्स की मौत से खलबली मच गई थी. जिसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने पाकिस्तान में ट्राई-सीरीज न खेलने का फैसला किया. अब पूर्व अफगान क्रिकेटर ने पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला है. एक तरफ पाकिस्तान की आलोचना की तो दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तारीफ की. 

अफगानिस्तान क्रिकेट में भारतीय कोच

अफगानिस्तान क्रिकेट में भारतीय कोच कई बार देखने को मिले हैं. बीसीसीआई भी अफगानिस्तान के सपोर्ट में नजर आया है. भारतीय कोचों को टीम के साथ जोड़ने के फैसले को पूर्व अफगान क्रिकेटर, कोच और चीफ सेलेक्टर असदुल्ला खान सहमत दिखे. उन्होंने खुद के देश के कोच को प्राथमिकता देने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की भी तारीफ की.

क्या बोले असदुल्ला खान?

असदुल्ला खान ने कहा, 'किसी भी देश की इज्जत पर हमला करना अच्छी बात नहीं है. कोई भी देश इसे स्वीकार नहीं करेगा. इसलिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो भी फैसला लिया है, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा फैसला होगा.' भारतीय टीम अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी.

BCCI के इस फैसले से खुश

उन्होंने आगे कहा,'हमने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपनी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करने के लिए कई भारतीय कोचों को शामिल किया है. रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव था. मुझे भारतीय नेशनल टीम के बारे में जो बात पसंद है, वह यह है कि वे गौतम गंभीर जैसे अपने ही देश के कोच नियुक्त करते हैं तो यह BCCI का एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छा कदम है.'

