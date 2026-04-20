Advertisement
trendingNow13186085
Hindi Newsक्रिकेटमौत से जंग लड़ रहा ये दिग्गज तेज गेंदबाज, दिल्ली के अस्पताल में हालत बेहद नाजुक

मौत से जंग लड़ रहा ये दिग्गज तेज गेंदबाज, दिल्ली के अस्पताल में हालत बेहद नाजुक

Shapoor Zadran HLH Disease: अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शापूर जादरान दिल्ली के एक अस्पताल में HLH नामक दुर्लभ और जानलेवा बीमारी से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. उनकी सेहत और इलाज को लेकर दुनिया भर में दुआओं का दौर जारी है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 20, 2026, 07:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अस्पताल में अफगानिस्तान के पूर्व गेंदबाज शापूर जादरान.
अस्पताल में अफगानिस्तान के पूर्व गेंदबाज शापूर जादरान.

Shapoor Zadran HLH Disease: अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शापूर जादरान दिल्ली के एक अस्पताल में HLH नामक दुर्लभ और जानलेवा बीमारी से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. उनकी सेहत और इलाज को लेकर दुनिया भर में दुआओं का दौर जारी है. 38 वर्षीय यह बाएं हाथ का तेज गेंदबाज इस बीमारी के निदान के बाद जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है. वह जनवरी से नई दिल्ली के एक अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती हैं.

HLH एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) गंभीर रूप से कमजोर हो जाती है. यह मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है इस बीमारी में मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली अति सक्रिय हो जाती है, जिससे हाइपर-इंफ्लेमेशन (अत्यधिक सूजन) पैदा होती है. यह स्थिति शरीर के ऊतकों को गंभीर नुकसान पहुंचाती है, जिसमें लिवर, प्लीहा (spleen), लिम्फ नोड्स और बोन मैरो शामिल हैं. शापूर स्टेज फोर HLH से जूझ रहे हैं, जो इस बीमारी की काफी गंभीर अवस्था मानी जाती है.

इलाज के लिए भारत आने में किसने की मदद?

उनके छोटे भाई घमई जादरान के अनुसार, शापूर पिछले साल अक्टूबर में पहली बार बीमार पड़े थे, जिसके बाद अफगान डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए भारत जाने की सलाह दी थी. राशिद खान और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों की मदद से उनके मेडिकल वीजा की प्रक्रिया को तेज किया गया और उन्हें 18 जनवरी को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया. अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान असगर अफगान भी उनकी सहायता के लिए दिल्ली और दुबई के बीच लगातार यात्रा कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या संक्रमण दिमाग तक फैल गया है?

शापूर के भाई ने बताया कि उन्हें एक बहुत ही गंभीर संक्रमण था, जिसने उनके पूरे शरीर को प्रभावित किया. इस संक्रमण में टीबी भी शामिल था, जो MRI और सीटी स्कैन के जरिए उनके दिमाग तक फैलने की पुष्टि हुई है. इलाज के दौरान उनकी स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रहा है. पहले सुधार होने के बाद उन्हें दोबारा संक्रमण और डेंगू भी हो गया, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और लाल रक्त कोशिकाओं (RBC) की संख्या बहुत कम हो गई.

ये भी पढ़ें: क्या गुजरात के खिलाफ खेलेंगे रोहित शर्मा? फिटनेस पर जान लें कोच का अपडेट

क्या अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है? 

बोन मैरो टेस्ट में HLH के स्टेज 4 का पता चलने के बाद उनकी स्थिति काफी बिगड़ गई थी. वह वर्तमान में बहुत कमजोर हैं और निरंतर चिकित्सा निगरानी में हैं. हालांकि, उनके भाई ने उम्मीद जताई है कि हाल ही में दिए गए स्टेरॉयड का उन पर सकारात्मक असर हो रहा है, जिससे उनकी सेहत में धीरे-धीरे सुधार की संभावना बढ़ी है.

ये भी पढ़ें: बिना कोई शतक और अर्धशतक लगाए सबसे ज्यादा ODI रन, इस भारतीय के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

शापूर जादरान का क्रिकेट करियर

शापूर ने 2009 से 2020 तक अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने अपने करियर में 44 वनडे और 36 टी20 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने वनडे में 43 विकेट और टी20 अंतरराष्ट्रीय में 37 विकेट अपने नाम किए. वह 2015 विश्व कप में अफगानिस्तान के लिए 10 से अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज थे.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

जिस एल्युमीनियम की 'आंच' पर गरमाई यूपी की सियासत, उसके फायदे और नुकसान क्या हैं?
aluminium cookware
जिस एल्युमीनियम की 'आंच' पर गरमाई यूपी की सियासत, उसके फायदे और नुकसान क्या हैं?
युद्ध ने बिगाड़ा दुनिया के अर्थशास्त्र का गणित, निर्णायक मोड़ पर पहुंची इकोनॉमी
Global economy
युद्ध ने बिगाड़ा दुनिया के अर्थशास्त्र का गणित, निर्णायक मोड़ पर पहुंची इकोनॉमी
पश्चिम एशिया युद्ध का नहीं होगा असर, सेना ने बना लिया खास प्लान; बचेगी इतनी गैस
Indian Army
पश्चिम एशिया युद्ध का नहीं होगा असर, सेना ने बना लिया खास प्लान; बचेगी इतनी गैस
झारग्राम में झालमुरी बनवाकर नाटक रचा... ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर तीखा सियासी हमला
West bengal elections
झारग्राम में झालमुरी बनवाकर नाटक रचा... ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर तीखा सियासी हमला
नासिक में TCS के बाद पंचवटी में हिंदू लड़की का यौन उत्पीड़न, आरोपी बोला- गजवा ए हिंद
nasik
नासिक में TCS के बाद पंचवटी में हिंदू लड़की का यौन उत्पीड़न, आरोपी बोला- गजवा ए हिंद
23 अप्रैल को वोटिंग, मतदाता सूची से बाहर लाखों नाम; कलकत्ता HC से जवाब मांगेगा SC
West bengal elections
23 अप्रैल को वोटिंग, मतदाता सूची से बाहर लाखों नाम; कलकत्ता HC से जवाब मांगेगा SC
IRGC की फायरिंग के बाद भारतीय जहाजों ने क्या लिया फैसला, सरकार ने बताया
Strait of Hormuz
IRGC की फायरिंग के बाद भारतीय जहाजों ने क्या लिया फैसला, सरकार ने बताया
'मुझे मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, ममता ने उनको सिर पर बैठा लिया है'
West Bengal Election 2026
'मुझे मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, ममता ने उनको सिर पर बैठा लिया है'
लेंसकार्ट का मजहबी चश्मा? ZEE News ने लखनऊ-दिल्ली समेत अलग-अलग शहरों में क्या देखा?
Lenskart
लेंसकार्ट का मजहबी चश्मा? ZEE News ने लखनऊ-दिल्ली समेत अलग-अलग शहरों में क्या देखा?
आपकी एंट्री बंद करा देंगे, इनकी कोई भी अर्जी... किस याचिका पर इतना गुस्सा हो गए CJI
Supreme Court News
आपकी एंट्री बंद करा देंगे, इनकी कोई भी अर्जी... किस याचिका पर इतना गुस्सा हो गए CJI