ये खिलाड़ी होता तो इंग्लैंड में सीरीज जीत जाता भारत! सेलेक्शन में हुआ तगड़ा ब्लंडर

भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में खत्म हुई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही, लेकिन अगर एक खिलाड़ी को चुना जाता तो टीम इंडिया यह सीरीज जीत भी सकती थी. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क के मुताबिक भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज के दौरान खतरनाक स्पिनर कुलदीप यादव को नहीं चुनकर बहुत बड़ी गलती की थी. माइकल क्लार्क की माने तो भारत ने कुलदीप यादव को टीम में शामिल न करके एक मौका गंवा दिया.

सेलेक्शन में हुआ तगड़ा ब्लंडर

माइकल क्लार्क ने इस सीरीज में स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के प्रदर्शन की भी तारीफ की. साल 2017 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू के बाद से कुलदीप यादव ने केवल 13 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया है, जिसमें उन्होंने 22.16 की औसत से 56 विकेट लिए हैं, जिसमें चार बार पारी में पांच विकेट भी शामिल हैं. इंग्लैंड में कुलदीप यादव ने साल 2018 में लॉर्ड्स के मैदान पर अपना एकमात्र टेस्ट मैच खेला था, जहां उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था. हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ कुलदीप यादव का रिकॉर्ड मजबूत है, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ छह मैचों में 22.28 की औसत से 21 विकेट लिए हैं.

ये खिलाड़ी होता तो इंग्लैंड में सीरीज जीत जाता भारत

माइकल क्लार्क ने अपने यूट्यूब चैनल बियॉन्ड23 क्रिकेट पॉडकास्ट पर कहा, 'कुलदीप यादव को लेकर हो रही चर्चा, मुझे नहीं लगता, यह बदलेगी. उन्होंने सीरीज में कोई भूमिका नहीं निभाई. मुझे लगता है कि वह भारत को इस सीरीज में 20 विकेट लेने में मदद कर सकते थे. लेकिन आप इन दोनों (सुंदर और जडेजा) से क्रेडिट नहीं छीन सकते. बल्ले और गेंद से वे असाधारण रहे हैं. इसलिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी उन दो खिलाड़ियों की आलोचना कर सकता है. इस सीरीज में उन्होंने जो प्रभाव डाला, वह स्थान उनके लायक था, उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से भुनाया है.'

चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

रवींद्र जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनकर उभरे. उन्होंने पांच मैचों में 86.00 की औसत से 516 रन बनाए, जिसमें पांच अर्धशतक और एक शतक शामिल है. रवींद्र जडेजा ने गेंदबाजी में भी योगदान दिया और 72.42 की औसत से सात विकेट लिए. वॉशिंगटन सुंदर ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और 47.33 की औसत से 284 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक और एक शतक शामिल है.

20 विकेट लेने में मदद कर सकते थे

इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिलने के बाद कुलदीप यादव आगामी दलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन के लिए वापसी करने के लिए तैयार हैं. क्लार्क ने कहा, 'मुझे लगता है कि कुलदीप चर्चा का विषय बने रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वह पूरे भारत के लिए एक्स-फैक्टर हैं. वह इस पूरी सीरीज में उन्हें 20 विकेट लेने में मदद कर सकते थे और फिर दो स्पिनर, उनकी बल्लेबाजी को कम करके आंका गया है. जडेजा जैसे खिलाड़ी को हमेशा से ही कम करके आंका गया है. वह भारत के लिए कई महत्वपूर्ण मौकों पर रन बनाते हैं.'