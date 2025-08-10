रिकी पोंटिंग ने चुने दुनिया के 5 महान बल्लेबाज, कोहली-रोहित नहीं... इन सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को दिया मौका

Ricky Ponting Top 5 Great Batsman: ऑस्ट्रेलिया को दो बार वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने दुनिया के 5 महान बल्लेबाज चुने हैं. रिकी पोंटिंग की नजर में ये 5 बल्लेबाज पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं. रिकी पोंटिंग ने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की जमकर तारीफ की और उन पांच सबसे तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाजों के नाम बताए, जिनके खिलाफ उन्होंने खेला है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने वेस्टइंडीज के एक दिग्गज क्रिकेटर को सबसे कुशल बल्लेबाज बताया है.

रिकी पोंटिंग ने चुने दुनिया के 5 महान बल्लेबाज

रिकी पोंटिंग ने वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ब्रायन लारा की जमकर तारीफ है. साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ पर विशेष रूप से चर्चा की है. रिकी पोंटिंग ने इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट के बारे में भी बड़ा बयान दिया है, जो इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर एशेज टेस्ट सीरीज (2024-25) खेलने के लिए अंग्रेज टीम के साथ आएंगे. रिकी पोंटिंग ने जो रूट को क्रिकेट के 5 सबसे तकनीकी रूप से करेक्ट बल्लेबाजों में शामिल किया है. रिकी पोंटिंग ने कहा कि तकनीकी रूप से सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं, जबकि उन्होंने दावा किया कि ब्रायन लारा अपने समय में उनके खिलाफ खेले गए सबसे कुशल बल्लेबाजों में से हैं.

इन सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को दिया मौका

रिकी पोंटिंग ने 'टाइम्स' से बातचीत में कहा, 'ब्रायन लारा सबसे कुशल बल्लेबाज थे, जिनके खिलाफ मैंने खेला और जब मैं कप्तान था तो उन्होंने किसी और से भी ज्यादा मेरी रातों की नींद हराम कर दी थी. सचिन तेंदुलकर तकनीकी रूप से उतने ही अच्छे थे, जितना मैंने राहुल द्रविड़ को देखा है. मैं अब जो (रूट) को भी इसमें शामिल करूंगा और केन विलियमसन को भी. बेन स्टोक्स का चुनाव मुश्किल है, क्योंकि आंकड़े उन्हें परिभाषित नहीं करते. बेन स्टोक्स हालात के हिसाब से खेलने वाले क्रिकेटरों में से एक हैं. हालात मुश्किल होने पर बेन स्टोक्स अच्छा खेलते हैं.'

महान खिलाड़ियों की बात

रिकी पोंटिंग ने कहा, 'जब आप महान खिलाड़ियों की बात करते हैं, तो आपको खेलों पर उनके प्रभाव के बारे में भी बात करनी होगी. जो रूट अपने करियर के शुरुआती दौर में सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान देते थे, लेकिन बाद के दौर में वह मैच जीतने के लिए हर संभव कोशिश करने पर ध्यान केंद्रित करते रहे. जिन सालों में मैं क्रिकेट खेल रहा था, तब हम सभी भाग्यशाली थे कि हमें कई विजेता टीमों में खेलने का मौका मिला.' ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग और राहुल द्रविड़ को अपने करियर के दौरान अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिना जाता था. इन सभी ने टेस्ट और वनडे क्रिकेट दोनों में 10,000 रन का आंकड़ा पार किया है.