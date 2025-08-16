बुरी खबर… एशिया कप से पहले इस महान क्रिकेटर का अचानक हुआ निधन, दुनिया को लगा सदमा

Australian coach and captain Bob Simpson Dies: क्रिकेट जगत के लिए अगले महीने होने वाले एशिया कप 2025 टूर्नामेंट से पहले शनिवार (16 अगस्त) को एक बुरी खबर आई है. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान और पूर्व कोच बॉब सिम्पसन का निधन हो गया. कंगारू टीम के इस महान कप्तान ने 88 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली. उनके निधन पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अलावा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस ने भी दुख जताया है. उनकी कोचिंग में ऑस्ट्रेलियाई टीम 1987 में वर्ल्ड कप जीती थी और उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जिसने लंबे बड़े-बड़े देशों को परास्त किया.

शानदार खिलाड़ी और सफल कप्तान

सिम्पसन ने 1957 से 1978 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 62 टेस्ट और दो वनडे मैच खेले थे. उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 4,869 रन बनाए, जिसमें 10 शतक और 27 अर्धशतक शामिल थे. उन्होंने 71 विकेट भी लिए और 39 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की. सिम्पसन ने 16 साल की उम्र में न्यू साउथ वेल्स के लिए अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था.

गजब के फील्डर थे सिम्पसन

एक बल्लेबाज होने के साथ-साथ वह एक शानदार स्लिप फील्डर भी थे. उन्होंने 110 कैच लपके. वह तिहरा शतक लगाने वाले सिर्फ सात ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने 1964 में ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ 311 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी.

दिग्गज कोच और प्रशासक

सिम्पसन ने 1986 से 1996 तक ऑस्ट्रेलिया के कोच के रूप में भी काम किया. उनके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने 1987 का विश्व कप, चार एशेज सीरीज और 1995 में फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी जीती. इस जीत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 17 साल के सूखे को खत्म किया था.

RIP to a true cricket legend. A Test cricketer, captain, coach and national selector - Bob Simpson was a mighty figure in Australian cricket, giving everything to our game. Cricket Australia extends our thoughts and sympathies to Bob’s family and friends. pic.twitter.com/U8yGeZNmCb — Cricket Australia (@CricketAus) August 16, 2025

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बयान

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष माइक बेयर्ड ने कहा, ''बॉब का 1977 में वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट की शुरुआत के दौरान संन्यास से वापस आकर टीम का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने का फैसला खेल के लिए एक अद्भुत सेवा थी. उनकी कोचिंग ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए एक सुनहरे युग की नींव रखी.''

ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल

सिम्पसन को 2013 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि शनिवार रात केर्न्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले वनडे मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम सिम्पसन को श्रद्धांजलि देगी और खिलाड़ी अपनी बांह पर काली पट्टी बांधेंगे.

Bob Simpson’s extraordinary service to Australian cricket spanned generations. As a player, captain and then era-defining coach, he set the highest of standards for himself and the champions he led. He will be long remembered by the game he loved. May he rest in peace. — Anthony Albanese (@AlboMP) August 16, 2025

प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस ने भी सिम्पसन को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा, "बॉब सिम्पसन की ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए असाधारण सेवा पीढ़ियों तक रही. एक खिलाड़ी, कप्तान और फिर एक युग-परिभाषित कोच के रूप में, उन्होंने खुद के लिए और जिन चैंपियंस का उन्होंने नेतृत्व किया, उनके लिए उच्चतम मानक स्थापित किए.''