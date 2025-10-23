'कोहली ने जो किया...,'पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज क्रिकेटर के बयान ने मचाई सनसनी, जानें पूरा मामला

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. लंबे समय के बाद टीम में वापसी करने वाले विराट कोहली लगातार दूसरे वनडे में फ्लॉप साबित हुए. वहीं, रोहित शर्मा ने अपना पुराना अंदाज दिखाते हुए 73 रनों की शानदार पारी खेली. वह अपने शतक की ओर आगे बढ़ ही रहे थे की मिचेल स्टार्क ने उन्हें आउट कर दिया. वहीं, विराट अभी भी कमबैक की कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच भारत के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर कुछ बातें कही है. चैपल ने विराट और रोहित के भारतीय क्रिकेट को दिए योगदान के बारे में कहा है कि उनकी विरासत आंकड़े से कई ज्यादा है.

रोहित-कोहली की तारीफ

चैपल ने इएसपीएन से बात करते हुए कहा, ' जैसे-जैसे क्रिकेट की दुनिया आगे बढ़ेगी कई नए नाम सामने आएंगे. नए कप्तान होंगे, लेकिन ये गोल्डेन पीरियड हमेशा ही विराट-रोहित के लिए याद किया जाएगा. ये ना सिर्फ रिकॉर्ड बुक में बल्कि फैंस के दिलों में हमेशा के लिए रहेगा. ' साथ ही ग्रेग चैपल का यह भी मानना है कि कोहली को सिर्फ महान बल्लेबाजों की श्रेणी में रखना उनके साथ में नाइंसाफी जैसा है.

'कोहली ने जो किया...'

चैपल ने आगे कहा, 'कोहली सिर्फ बल्लेबाज नहीं थे. वह एक मूवमेंट हैं. उन्होंने किया है जो बेहद कम लोग कर पाते हैं. उनकी मानसिकता एक फाइटर की तरह है. उन्होंने भारतीय टीम को पुरी तरह से बदल कर रख दिया और ना सिर्फ टीम बल्कि टीम की फिटनेस और खेलने के रवैये को भी. फिर चाहे वह घर में हो या घर के बाहर हो. '

'कोहली का जुनून'

उन्होंने आगे कोहली के बारे में कहा, ' कोहली को फील्ड पर जुनून और उनका समझौता न करने का रवैया. उन्हें औरों से अलग बनाता है. आंकड़े से ज्यादा विरासत में उनका विश्वास. वहीं रोहित की शान और विनम्रता के साथ-साथ उनकी वापसी की कहानी. जो हमें यह याद दिलाता है कि क्रिकेट और जीवन में सबकुछ टाइमिंग है. ' साथ ही चैपल ने यह भी बताया कि कोहली कभी आंकड़ों के मोह में नहीं थे. उन्होंने अपने खेल को बेहतर किया आंकड़ा खुद बेहतर हो गया.

