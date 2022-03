पाकिस्तान की क्रिकेट पिच पर फिर मचा बवाल, कमेंटेटर्स के लिए बुराई करना मना है!

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर है. 1998 के बाद पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेला है. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच लाहौर के मैदान पर खेला जा रहा है. लेकिन ये सीरीज विवादों से भरी रही है, इस सीरीज में पिच को लेकर लगातार बवाल जारी है. पहला मैच रावलपिंडी और दूसरा कराची में खेला गया, दोनों ही जगह पिच पर गेंदबाज विकेट के लिए तरसते दिखे थे. अब इस विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है, इस बार पिच की बुराई करना कमेंटेटर को भारी पड़ गया है.

लाहौर में खेले जा रहे टेस्ट मैच में 2 दिन का खेल पूरा हो चुका है और तीसरे दिन भी पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छी दिख रही है. मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल कास्प्रोविच कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन कमेंट्री के दौरान कास्प्रोविच ने पिच को फ्लैट बता दिया जिसके तुरंत बाद ही उन्होंने माफी मांगी. कास्प्रोविच ने माफी क्यों मांगी वो हम आपको बताते है. दरअसल दूसरे टेस्ट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने कमेंटेटर्स से अपील की थी कि वह पिच को लेकर बात ना करें. लेकिन कास्प्रोविच कमेंट्री के दौरान भूल गए जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी. कास्प्रोविच का माफी मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है ये वीडियो पाकिस्तान की पहली पारी के 30वें ओवर का है, ये ओवर मिचेल स्टार्क कर रहे थे. इस समय माइकल कास्प्रोविच कमेंट्री कर रहे थे. कमेंट्री करते वक्त माइकल कास्प्रोविच ने कहा, 'ये जरूरी है, हम स्पिनर्स और उनकी वैरिएशन की बात करते हैं. लेकिन स्पीड भी काफी अहम चीज है. अगर मिचेल स्टार्क की बात करें तो उनकी स्पीड 140 के आसपास हमेशा रहती है. लेकिन इन फ्लैट पिच पर.. सॉरी.. बल्लेबाजी के लिए अनुकूल ऐसी अच्छी पिचों पर.'

Have a listen to Michael Kasprowicz go into full panic mode once he realizes he’s called the pitches “flat” despite the PCB giving a directive to the commentators not to mention how flat they are… #PAKvAUS https://t.co/8Li0CsDRz3 pic.twitter.com/SUXn9N2q9v

— Darren Murphy (@MrDMurphy) March 22, 2022