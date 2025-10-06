Advertisement
गिल की तारीफ तो टीम इंडिया को लेकर कही बड़ी बात, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की होश उड़ा देने वाली भविष्यवाणी

टीम इंडिया 19 अक्टूबर से 3 वनडे और 5 टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहेगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब भी मैच होता है क्रिकेट फैंस इसे लेकर काफी उत्साहित रहते हैं.इसी बीच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच ने भारतीय टीम को लेकर एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:46 PM IST
Former Australian Captain
टीम इंडिया 19 अक्टूबर से 3 वनडे और 5 टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहेगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब भी मैच होता है क्रिकेट फैंस इसे लेकर काफी उत्साहित रहते हैं. 4 अक्टूबर को बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने भारतीय टीम के स्क्वॉड की घोषणा की. अगरकर ने रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम की कप्तानी सौंपकर सभी को हैरान कर दिया. इस पर पूर्व क्रिकेटर्स अपने विचार रख रहे हैं. इसी बीच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच ने भारतीय टीम को लेकर एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है.

कांटे की टक्कर
फिंच ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली वनडे सीरीज के बारे में कहा, ' यह एक जबरदस्त सीरीज होने वाली है. गिल भारत के नए वनडे कप्तान होंगे. रोहित और विराट सीरीज का हिस्सा होंगे फैंस उन्हें देखने के लिए बेताब हैं.  ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट ने हमेशा ही शानदार प्रदर्शन किया है. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी.  कागजों पर भी देखा जाए तो दोनों टीमें के पास एक से एक खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज 2-1 से अपने नाम करने में कामयाब रहेगी.'

'गिल एक बेहतर कप्तान'
गिल की कप्तानी को लेकर उन्होंने कहा, ' शुभमन गिल पहले  ही दिखा चुके हैं की वह टी20 और आईपीएल में बेहतरीन कप्तान रह चुके हैं. खासकर उन्होंने जिस तरीके का प्रदर्शन इंग्लैंड दौरे पर किया.  वह टेस्ट के अच्छे कप्तान हैं. इसलिए उम्मीद करता हूं ये भी अलग टूर्नामेंट होगा. वह एक शानदार खिलाड़ी हैं. खासकर सीमित ओवरों में जिस तरीके से उन्होंने टीम की कमान संभाली. भारतीय टीम की बागडोर सभी फॉर्मेट में मिलना उनके सामने बड़ी चुनौती होगी.'

दोनों के पास जबरदस्त अनुभव
फिंच ने आगे कहा,  ' अगर इंग्लैंड दौरे की बात करें तो गिल के पास सलाह देने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शानदार काम किया. रोहित और कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी के टीम में होने से गिल को बड़ा सपोर्ट और शांति मिलेगी. दोनों के पास मैदान के बाहर और अंदर का बेहतरीन अनुभव है. उन्हें पता कैसे मैनेज करना है क्योंकि दोनों ही लंबे समय से खेलते आए हैं.' 

ये भी पढ़ें: रोहित की कप्तानी की इनसाइड स्टोरी... गिल को जबरन दी गई कमान, पूर्व क्रिकेटर ने खोली BCCI की पोल

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Aaron Finchind Aus seriesShubman Gill

