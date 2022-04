Mosharraf Hossain Died: बांग्लादेश के क्रिकेटर का हुआ निधन, फैंस में छाई मायूसी

Former Bangladesh all rounder Mosharraf Hossain Passed Away: बांग्लादेश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी मुशर्रफ हुसैन का 40 साल की उम्र में ब्रेन कैंसर से तीन साल तक जूझने के बाद निधन हो गया. इससे खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. इस साल की शुरुआत में ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था.

फैंस में छाई मायूसी

बांग्लादेश (Bangladesh) के पूर्व क्रिकेटर मुशर्रफ हुसैन (Mosharraf Hossain) ने पांच वनडे मैच खेले और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में शानदार रन बनाए, साथ ही अपने बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी से विकेट भी चटकाए थे. पिछले साल के अंत में हुसैन की चेन्नई के एक अस्पताल में ब्रेन सर्जरी हुई थी, लेकिन इस साल की शुरुआत में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उन्हें पिछले महीने ढाका के यूनाइटेड अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था. इसके बाद उनका 19 अप्रैल को निधन हो गया.

बीसीबी ने जताया शोक

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके निधन पर दुख जताया. बीसीबी ने ट्वीट किया, 'बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) बांग्लादेश के पूर्व खिलाड़ी मुशर्रफ हुसैन रुबेल के निधन पर शोक व्यक्त किया. मुशर्रफ हुसैन ने दो दशकों के करियर में सभी फॉर्मेट्स में 550 से अधिक विकेट लिए. बीसीबी गहरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करता है.' हुसैन के परिवार में उनकी पत्नी और एक बच्चा है.

बांग्लादेश के लिए खेला क्रिकेट

मुशर्रफ हुसैन ने साल 2008 में बांग्लादेश के लिए साउथ अफ्रीका के लिए अपना डेब्यू किया था. वहीं, लगभग आठ साल बाद 2016 में उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा मैच खेला. उन्होंने बांग्लादेश के लिए कुल 5 वनडे मैच खेले, जिनमें 4 विकेट चटकाए.

घरेलू क्रिकेट में थे बड़ा नाम

मुशर्रफ हुसैन प्रथम श्रेणी स्तर पर एक बड़ा नाम थे, जो बेहतरीन ऑलराउंडर के नाम से प्रसिद्ध थे. उन्होंने 112 मैचों में 29.02 की औसत से 392 विकेट लिए. रिपोर्ट में कहा गया है, 'हुसैन बांग्लादेश में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 3,000 रन बनाने और 300 विकेट लेने वाले सात क्रिकेटरों में से एक हैं.' उन्होंने ढाका ग्लेडियेटर्स के लिए अपने 3/26 शानदार गेंदबाजी के लिए 2013 बांग्लादेश प्रीमियर लीग फाइनल में 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड जीता था.

