Advertisement
trendingNow12995419
Hindi Newsक्रिकेट

एशेज सेलेक्शन पर उठे सवाल... पूर्व कप्तान ने समझाया ओपनिंग का गणित, कहा- लाबुशेन से ओपनिंग रिस्की...

एशेज की शुरुआत 21 नवंबर से होने वाली है. ऑस्ट्रेलिया टीम ने इसके लिए कमर कस ली. हालांकि, टीम में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. टीम के पूर्व कप्तान ग्रैग चैपल ने टीम के सेलेक्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने ओपनिंग का गणित सभी के सामने खोलकर रख दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 09, 2025, 11:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Greg Chappel
Greg Chappel

एशेज की शुरुआत 21 नवंबर से होने वाली है. ऑस्ट्रेलिया टीम ने इसके लिए कमर कस ली. हालांकि, टीम में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. टीम के पूर्व कप्तान ग्रैग चैपल ने टीम के सेलेक्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने ओपनिंग का गणित सभी के सामने खोलकर रख दिया है. साथ ही ऑस्ट्रेलिया टीम को भी इसके लिए चेतावनी दे दी है. उन्होंने उस्मान ख्वाजा के साथ मार्नस लाबुशेन को ओपनिंग के लिए भेजने के संभावित कदम पर सवाल उठाया है.

ग्रैग चैपल ने समझाया गणित

ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ग्रेग चैपल ने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज मुकाबले से पहले टीम की सिलेक्शन स्ट्रेटेजी पर चिंता जताई है. अपने कॉलम में चैपल ने कहा कि सेलेक्टर्स ने स्पेशलिस्ट ओपनर जेक वेदरल्ड को टीम में शामिल किया है, लेकिन वे प्लेइंग XI में कैमरन ग्रीन और ब्यू वेबस्टर को जगह देने के लिए लाबुशेन को ओपनर के तौर पर इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रीन की इंजरी पर टेंशन

चैपल ने आगे कहा, 'टीम में स्पेशलिस्ट ओपनर जेक वेदरल्ड को चुनने के बावजूद मेरा मानना ​​है कि इरादा लाबुशेन को ख्वाजा के साथ ओपनिंग के लिए भेजने का है. इससे कैमरन ग्रीन और ब्यू वेबस्टर खेल पाएंगे, टीम में बैटिंग और बॉलिंग का सबसे अच्छा बैलेंस बनेगा. खासकर इसलिए क्योंकि ग्रीन ने हाल ही में अपनी पीठ की सर्जरी के बाद से एग्रेशन से शायद ही कोई बॉल फेंकी है.'

ये भी पढ़ें...कोई नहीं स्वीकार करेगा... पूर्व अफगान क्रिकेटर ने पाकिस्तान पर बोला हमला, क्यों लिया गंभीर का नाम?

लाबुशेन बतौर ओपनर हैं रिस्की

चैपल ने अलर्ट देते हुए कहा, 'लाबुशेन के साथ ओपनिंग करना बहुत रिस्की है. उन्हें नंबर तीन पर बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि यह उनकी स्पेशलिस्ट जगह है. जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है. जिस तरह से उन्हें ओपनर के तौर पर सोचा जा रहा है, उससे पता चलता है कि सिलेक्टर्स को किसी ऐसे स्पेशलिस्ट पर भरोसा नहीं है और ग्रीन और वेबस्टर में से एक या दोनों टेस्ट मैच में जरूरी बॉलिंग लोड के लिए काफी कम हैं.'

उन्होंने कहा, "अगर वे लाबुशेन को टॉप ऑर्डर में भेजते हैं, तो इसका मतलब होगा कि ग्रीन को फिर से नंबर 3 पर बैटिंग करनी पड़ेगी. यह वह पोजीशन है जिसके लिए वह सही नहीं हैं, इसलिए अचानक से ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग ऑर्डर खतरनाक तरीके से असंतुलित हो जाएगा."

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

The Ashes

Trending news

'त्रिशूल' के बाद अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
India Pakistan News in Hindi
'त्रिशूल' के बाद अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?
Assam
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?
बेंगलुरुः जेल में कैदियों का डांस, ड्रिंक... भड़के गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश
Bengaluru
बेंगलुरुः जेल में कैदियों का डांस, ड्रिंक... भड़के गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश
लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ में ये क्या बोल गए शशि थरूर? कांग्रेस के बाद BJP भी भड़की
Shashi Tharoor
लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ में ये क्या बोल गए शशि थरूर? कांग्रेस के बाद BJP भी भड़की
SIR फॉर्म में एक गलती से वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम? CM स्टालिन का दावा कितना सच?
Sir
SIR फॉर्म में एक गलती से वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम? CM स्टालिन का दावा कितना सच?
असम की हिमंता सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में बैन होगी बहुविवाह प्रथा
Assam
असम की हिमंता सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में बैन होगी बहुविवाह प्रथा
सच्चे वोटरों को स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ती... बिहारी मतदाताओं पर सिब्बल का तंज
Bihar Assembly Elections 2025
सच्चे वोटरों को स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ती... बिहारी मतदाताओं पर सिब्बल का तंज
Maharashtra: जलगांव के तांबापुरा इलाके में दो गुटों में पथराव, भारी पुलिस बल तैनात
Maharashtra
Maharashtra: जलगांव के तांबापुरा इलाके में दो गुटों में पथराव, भारी पुलिस बल तैनात
जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन आंतकवाद पर CIK ने कसा शिकंजा, महिला समेत 9 गिरफ्तार
Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन आंतकवाद पर CIK ने कसा शिकंजा, महिला समेत 9 गिरफ्तार
जिसे कचरा समझते थे लोग , मोदी सरकार ने उसी से कमा लिए 800 करोड़! कैसे किया ये कमाल
Modi government
जिसे कचरा समझते थे लोग , मोदी सरकार ने उसी से कमा लिए 800 करोड़! कैसे किया ये कमाल