जुर्माना लगाकर फंस गए मोहसिन नकवी! पूर्व कप्तान ने लगाई 'आग', PCB के खिलाफ प्रदर्शन करेगी पाकिस्तान टीम?

Hindi Newsक्रिकेटजुर्माना लगाकर फंस गए मोहसिन नकवी! पूर्व कप्तान ने लगाई आग, PCB के खिलाफ प्रदर्शन करेगी पाकिस्तान टीम?

Pakistan Cricket Team: पाकिस्तान के पूर्व टी20 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान यूनुस खान ने खिलाड़ियों को PCB के खिलाफ आवाज उठाने की सलाह दी है. मोहसिन नकवी की अगुवाई वाली बोर्ड ने टी20 विश्व कप 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया था.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 11, 2026, 08:40 AM IST
PCB के खिलाफ प्रदर्शन करेगी पाकिस्तान टीम? (PHOTO- ICC/X)
Pakistan Cricket Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान टीम का सफर सुपर-8 स्टेज के बाद ही समाप्त हो गया था. इसके बाद खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन से गुस्साए मोहसिन नकवी ने सलमान अली आगा की अगुवाई वाली टीम पर तगड़ा जुर्माना लगाने का फैसला किया. दुनियाभर में PCB के इस निर्णय को लेकर चर्चा हो रही है. अब 2009 में पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले कप्तान यूनुस खान ने ऐसी चिंगारी लगाई है, जिससे मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तबाह हो सकता है.

यूनुस खान ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने की सलाह दी है. उनके अनुसार टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाना बेबुनियाद है. यूनुस के अलावा पूर्व खिलाड़ी राशिद लतीफ ने भी पीसीबी की जमकर आलोचना की.

पाकिस्तान टीम पर क्यों लगा जुर्माना?

कई रिपोर्टों के अनुसार, मोहसिन नकवी की अगुवाई वाली पीसीबी ने सेमीफाइनल में न पहुंच पाने के कारण पाकिस्तान की पूरी टीम पर जुर्माना लगाया है. ईएसपीएनक्रिकइंफो के मुताबिक, टीम के सभी सदस्यों पर 50 लाख पाकिस्तानी रुपये (लगभग 18,000 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया गया है. इससे भी बुरी बात यह है कि यह फैसला भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हार के बाद लिया गया, लेकिन एक शर्त के साथ, अगर टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती तो जुर्माना माफ कर दिया जाता.

PCB के खिलाफ प्रदर्शन करेगी पाकिस्तान टीम?

यूनुस खान ने कहा कि 2003 में भी पीसीबी द्वारा खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाए जाने के मामले सामने आए थे, लेकिन खिलाड़ियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और फैसले को पलटना पड़ा. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने रिपोर्टर से बातचीत करते हुए कहा, ''क्या यह बात पक्की है? अगर पक्की है, तो यह सही नहीं है. पहले भी ऐसा ही एक मामला हुआ था. 2003 में, जब हम विश्व कप के बाद लौटे, राशिद लतीफ को कप्तान बनाया गया. उन्हें पीसीबी से संदेश मिला कि मैच फीस आधी कर दी जाएगी और भत्ते भी आधे कर दिए जाएंगे. एक-दो खिलाड़ियों ने इसका विरोध किया था. अब खिलाड़ियों को अपना रुख स्पष्ट करना होगा. अगर खिलाड़ी रुख स्पष्ट करते हैं, तो उन पर जुर्माना नहीं लगेगा.''

बता दें कि पीसीबी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाए जाने की घोषणा नहीं की है. हालांकि, बोर्ड ने इन खबरों का खंडन भी नहीं किया है. पाकिस्तान बोर्ड आमतौर पर इस तरह की सनसनीखेज खबरों के सामने आने पर बयान जारी करता है. फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी कर रही है. पहला एकदिवसीय मैच बुधवार (आज) को ढाका में खेला जाएगा.

