'केवल आंकड़ों के दम...'पूर्व चीफ सेलेक्टर ने विराट और रोहित की वापसी को लेकर काटा बवाल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की 19 अक्टूबर से शुरुआत होनी है. आगामी सीरीज के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय स्क्वॉड में रखा गया है. बीसीसीआई ने टीम के सेलेक्शन के दौरान कई फेर बदल किए. सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बदलाव रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को टीम इंडिया का वनडे कप्तान नियुक्त करना रहा. रोहित अब बतौर खिलाड़ी इस सीरीज में खेलेंगे. इस मामले पर जमकर बवाल मचा हुआ है. इसी बीच पूर्व चीफ सेलेक्टर दिलीप वेंगसरकर ने चौंकाने वाला बयान दिया है.

19 अक्टूबर से शुरुआत

पूर्व भारतीय चीफ सेलेक्टर दिलीप वेंगसरकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज को लेकर विराट और रोहित के सेलेक्शन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. 19 अक्टूबर को टीम इंडिया अपना पहला मैच खेलेगी. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम में दोनों खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे. चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था. बता दें कि दोनों ही खिलाड़ियों ने टी20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. अब दोनों दिग्गज केवल वनडे क्रिकेट खेलते नजर आते हैं.

'केवल वनडे क्रिकेट खेलते हैं'

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वेंगसरकर ने कहा, ' रोहित और विराट दोनों ही बिना किसी सवाल के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन अगर आप क्रिकेट का सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं. तो चयनकर्ताओं के इसपर सोच विचार करके फैसला लेना चाहिए. ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल होती हैं उनकी फॉर्म और फिटनेस का अंदाजा लगाना. क्योंकि पिछले काफी समय से वह बाहर हैं तो आप उनकी फॉर्म और फिटनेस का अंदाजा कैसे लगाएंगे.'

'फॉर्म का पता लगाना मुश्किल'

उन्होंने आगे कहा, ' रोहित और विराट को केवल उनके बेहतरीन रिकॉर्ड्स की वजह से जगह मिली है. दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है, लेकिन वह दोनों ही टेस्ट और टी20 फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं ऐसे में आप उनकी फॉर्म का अंदाजा कैसे लगाएंगे. वह केवल वनडे क्रिकेट खेलते हैं जो बहुत कम खेला जाता है. ऐसे में उनकी फार्म और फिटनेस के बारे में कुछ बोलना मुश्किल है.

