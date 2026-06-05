'32 साल की उम्र में संन्यास लेना...' पूर्व चीफ सेलेक्टर का खुलासा, केएस भरत की रिटायरमेंट पर तोड़ दी चुप्पी

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 32 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने भारत के लिए सिर्फ 7 टेस्ट मैच ही खेले थे. केएस भरत ने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेला था.
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भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 32 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने भारत के लिए सिर्फ 7 टेस्ट मैच ही खेले थे. केएस भरत ने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेला था. इस मैच के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत को भारत की टीम से ड्रॉप कर दिया गया. विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने भारत के लिए 7 टेस्ट मैचों में 20.09 औसत से 221 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 44 रन रहा है.
विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत आंध्र के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं. केएस भरत ने 113 फर्स्ट क्लास मैचों में 36.53 की औसत से 6102 रन बनाए हैं, जिसमें 11 शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं. केएस भरत ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तिहरा शतक भी ठोका है. केएस भरत का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 308 रन है. भारत के पूर्व चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद ने कहा कि उन्होंने केएस भरत को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले पर फिर से विचार करने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन इस खिलाड़ी ने आगे बढ़ने का मन बना लिया था.
केएस भरत को पहली बार नवंबर 2019 में भारतीय टीम में बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने फरवरी 2023 में टेस्ट डेब्यू किया, जब कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद ऋषभ पंत रिकवरी के दौर से गुजर रहे थे. पूर्व चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद ने कहा, 'मुझे इस बारे में जानकारी थी, क्योंकि यह मेरे लिए बेहद हैरान करने वाली बात थी. मैंने उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वह आगे बढ़ना चाहते हैं. मैंने उन्हें अंडर-13 स्तर से बढ़ते हुए देखा है, इसलिए जब उन्होंने यह फैसला बताया तो मुझे वास्तव में झटका लगा, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है.'
एमएसके प्रसाद ने आगे कहा, 'दरअसल, मैंने भी 31 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था, लेकिन भरत ने अब अपना मन बना लिया है. शायद उन्हें लगा कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है और संभवतः वह किसी दूसरी चीज पर ध्यान देना चाहते हैं. मैंने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की और उनसे बात भी की, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़े हुए थे.' केएस भरत को 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट में भी याद किया जाता है, जब ऋद्धिमान साहा की गर्दन में अकड़न होने के बाद उन्होंने विकेटकीपिंग संभाली थी. उस मैच में उन्होंने दो कैच पकड़े थे और एक स्टंपिंग भी की थी.
एमएसके प्रसाद ने कहा, 'मुझे लगता है कि उनमें वापसी करने की क्षमता अभी भी बाकी थी. वह शानदार विकेटकीपर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है. उनके हाथ बेहद सुरक्षित थे और वह अच्छे बल्लेबाज भी थे, क्योंकि मैंने उन्हें अंडर-13 स्तर से आगे बढ़ते देखा है, लेकिन अब उनके कुछ और विचार हैं और हमें उनके फैसले का सम्मान करना होगा.'
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