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खूनी संघर्ष: पीने के पानी को लेकर हुए विवाद के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट कोच की मौत, 17 साल का खिलाड़ी गिरफ्तार

Cricket Coach Death: श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेट कोच सुमित फर्नांडो की मैच के दौरान पानी को लेकर हुए विवाद के बाद दुखद मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में 17 वर्षीय खिलाड़ी को गिरफ्तार किया है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 13, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:15 PM IST
खूनी संघर्ष: पीने के पानी को लेकर हुए विवाद के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट कोच की मौत, 17 साल का खिलाड़ी गिरफ्तार
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर. Photo Credit : AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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