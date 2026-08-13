खूनी संघर्ष: पीने के पानी को लेकर हुए विवाद के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट कोच की मौत, 17 साल का खिलाड़ी गिरफ्तार

Cricket Coach Death: कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले एक बड़ी घटना ने सबको चौंका दिया है. श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुसल मेंडिस को स्कूल के दिनों में क्रिकेट सिखाने वाले 62 वर्षीय कोच सुमित फर्नांडो की कोलंबो में एक मैच के दौरान खिलाड़ियों के साथ हुए झगड़े के बाद मौत हो गई. पुलिस ने गुरुवार को बताया कि इस मामले में सोमवार को कोच पर हमला करने के संदेह में 17 साल के एक स्कूल क्रिकेटर को गिरफ्तार किया गया है.
मंगलवार को अदालत में पेश किए जाने के बाद उसे 17 अगस्त तक बाल सुधार गृह (प्रोबेशन कस्टडी) भेज दिया गया है. 8 अगस्त को मैच के दौरान पीने के पानी को लेकर दो खिलाड़ियों के बीच विवाद शुरू हुआ था. इसके बाद हुई हाथापाई में कोच फर्नांडो को चोटें आईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार को उनकी मृत्यु हो गई.
सुमित फर्नांडो कोलंबो के उपनगर मोरातुवा में स्थित प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज के पूर्व कोच थे. उनके मार्गदर्शन में वर्तमान राष्ट्रीय वनडे कप्तान कुसल मेंडिस और कई अन्य प्रमुख खिलाड़ियों ने अपने स्कूल के दिनों में क्रिकेट की बारीकियां सीखी थीं.
फर्नांडो ने ब्लूमफील्ड क्रिकेट एंड एथलेटिक क्लब में क्यूरेटर के रूप में काम किया. यह क्लब श्रीलंका की मुख्य प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिताओं में खेलता है. कोच फर्नांडो का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया गया.
श्रीलंका मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी खिलाड़ी सीदुवा के लियानागेमुल्ला का रहने वाला है. शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी सहित क्रिकेटरों का एक समूह मैदान पर ट्रेनिंग कर रहा था. जब वे पानी पीने के लिए नल के पास गए, तो वहां पानी नहीं था. इसी बात पर खिलाड़ियों और क्लब के एक कर्मचारी के बीच बहस हो गई. पुलिस के अनुसार, उस कर्मचारी ने कथित तौर पर एक खिलाड़ी पर हमला करने की कोशिश की थी, जिससे विवाद और बढ़ गया.