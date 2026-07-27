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रोहित-वैभव ओपनर, गिल का डिमोशन... पूर्व क्रिकेटर ने बताया जीत का गजब फॉर्मूला, क्या मानेगा BCCI?

वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियां भारतीय क्रिकेट में जोरों पर हैं. टीम इंडिया में थोक के भाव बदलाव देखने को मिल रहे हैं. वर्ल्ड कप में लगभग एक साल का समय है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अभी भी कॉम्बिनेशन की तलाश में है. इस बीच एक पूर्व क्रिकेटर ने सेलेक्टर्स को जीत का गजब फॉर्मूला बता दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 27, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:22 PM IST
रोहित-वैभव ओपनर, गिल का डिमोशन... पूर्व क्रिकेटर ने बताया जीत का गजब फॉर्मूला, क्या मानेगा BCCI?

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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