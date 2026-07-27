रोहित-वैभव ओपनर, गिल का डिमोशन... पूर्व क्रिकेटर ने बताया जीत का गजब फॉर्मूला, क्या मानेगा BCCI?

वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियां भारतीय क्रिकेट में जोरों पर हैं. टीम इंडिया में थोक के भाव बदलाव देखने को मिल रहे हैं. वर्ल्ड कप में लगभग एक साल का समय है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अभी भी कॉम्बिनेशन की तलाश में है. इस बीच एक पूर्व क्रिकेटर ने सेलेक्टर्स को जीत का गजब फॉर्मूला बता दिया है. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को वनडे फॉर्मेट में शामिल करने की सलाह दी है. हाल ही में वैभव ने इंग्लैंड टूर पर टीम इंडिया में टी20 डेब्यू किया था.
वैभव जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे और ये भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक सीरीज साबित हुई. सालों बाद सचिन तेंदुलकर के सबसे कम उम्र के रिकॉर्ड ध्वस्त हुए. वैभव ने इस सीरीज में दो अर्धशतकीय पारियां खेलीं. अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर फारुख इंजीनियर ने उन्हें वनडे में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की सलाह दी है.
इंजीनियर ने PTI से कहा, "सबसे अच्छी स्थिति शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी की होगी. गिल एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं. मुझे लगता है कि गिल अभी टीम के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं. इसलिए, गिल को चौथे नंबर पर आना चाहिए. गिल हवा में शॉट नहीं खेलते हैं, इसलिए वनडे में बाएं-दाएं हाथ के बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा रहेगा. अगर रोहित खेल रहे हैं और मुझे लगता है कि उन्हें खेलना चाहिए तो उन्हें सूर्यवंशी के साथ ओपनिंग करने दें."
ये भी पढ़ें...
उन्होंने आगे इस बदलाव का फायदा बताते हुए कहा, "सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज ओपनिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वे फील्ड में बड़े गैप ढूंढ लेते हैं. विराट कोहली तीसरे नंबर पर आ सकते हैं. गिल चौथे नंबर पर आ सकते हैं और फिर हमारे पास एक मजबूत बैटिंग लाइन-अप होगा. शायद यही सही समय है जब सूर्यवंशी को भारत की वनडे टीम में शामिल किया जाए. मुझे नहीं पता कि लोग वनडे और T20 के बीच इतना अंतर क्यों करते हैं क्योंकि मेरे लिए, हाफ-वॉली तो हाफ-वॉली ही होती है. वह रन बना रहे हैं और उनमें पारी की शुरुआत करने का आत्मविश्वास है. वह आपको मैच हरवाएंगे कम और जिताएंगे ज्यादा. जब वह ऐसी शुरुआत देते हैं, तो दूसरे खिलाड़ियों को पारी को संभालने और बड़ा स्कोर बनाने का समय मिल जाता है. वह एक जीनियस है. विव रिचर्ड्स भी ऐसे ही थे."