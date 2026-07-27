रोहित-वैभव ओपनर, गिल का डिमोशन... पूर्व क्रिकेटर ने बताया जीत का गजब फॉर्मूला, क्या मानेगा BCCI?

उन्होंने आगे इस बदलाव का फायदा बताते हुए कहा, "सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज ओपनिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वे फील्ड में बड़े गैप ढूंढ लेते हैं. विराट कोहली तीसरे नंबर पर आ सकते हैं. गिल चौथे नंबर पर आ सकते हैं और फिर हमारे पास एक मजबूत बैटिंग लाइन-अप होगा. शायद यही सही समय है जब सूर्यवंशी को भारत की वनडे टीम में शामिल किया जाए. मुझे नहीं पता कि लोग वनडे और T20 के बीच इतना अंतर क्यों करते हैं क्योंकि मेरे लिए, हाफ-वॉली तो हाफ-वॉली ही होती है. वह रन बना रहे हैं और उनमें पारी की शुरुआत करने का आत्मविश्वास है. वह आपको मैच हरवाएंगे कम और जिताएंगे ज्यादा. जब वह ऐसी शुरुआत देते हैं, तो दूसरे खिलाड़ियों को पारी को संभालने और बड़ा स्कोर बनाने का समय मिल जाता है. वह एक जीनियस है. विव रिचर्ड्स भी ऐसे ही थे."