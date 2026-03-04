पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपने दोस्त को दी बंपर शुभकामनाएं, अमेरिका में खास चुनाव से पहले किया सपोर्ट

टेक्सास राज्य में अमेरिकी सीनेट चुनाव इस समय जारी है, जो एक ऐतिहासिक क्षण है. पहली बार, एक भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक रिपब्लिकन पार्टी के प्राथमिक चुनाव में अमेरिकी सीनेट सीट के लिए चुनाव लड़ रहा है. उनका नाम गुलरेज़ खान है, जिन्हें राजनीतिक हलकों में "गस" के नाम से जाना जाता है.खान को अब तक 14,000 से अधिक वोट मिल चुके हैं, जबकि लगभग पांच लाख वोटों की गिनती अभी बाकी है. पूर्व पेशेवर क्रिकेटर, उन्होंने भारत और अमेरिका दोनों में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला है. खान गोल्फ के शौकीन हैं और उन्होंने 3 यूएस ओपन गोल्फ स्थानीय क्वालीफायर और एक बार टेक्सास स्टेट ओपन गोल्फ स्थानीय क्वालीफायर में भाग लिया है.

अमेरिका में है बड़ा व्यपार

गुलरेज खान इस समय अपने व्यापारिक साझेदार आसिफ कमर के साथ टेक्सास की प्रसिद्ध स्वास्थ्य सेवा कंपनी “अमेरिकन स्टार होम हेल्थ एंड हॉस्पिस केयर” के सह-मालिक हैं. वह एक सम्मानित चिकित्सक परिवार से आते हैं. उनके पिता डॉ. टी.के. गोचा भारत के जाने-माने डॉक्टर हैं, जबकि उनके चाचा डॉ. राज सबर अमेरिका के टेक्सास राज्य में प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं.उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई जीजीडीएसडी कॉलेज, चंडीगढ़ से पूरी की और पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की. स्कूली शिक्षा चंडीगढ़ के भवन विद्यालय और डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की. आगे चलकर उन्होंने अमेरिका के फोर्ब्स स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की उपाधि ली.

क्रिकेट से रहा है खास नाता

क्रिकेट से उनका नाता भी खास रहा है. उन्होंने दिग्गज कोच विजेंद्र जैन के मार्गदर्शन में क्रिकेट की बारीकियां सीखीं. साथ ही भारत और अमेरिका के कई अनुभवी प्रशिक्षकों से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया. एक गर्वित अमेरिकी नागरिक के रूप में गुलरेज़ खान अमेरिकी सपने में अटूट विश्वास रखते हैं. वे अमेरिका को अपना घर मानते हैं और वहां के मूल सिद्धांतों—स्वतंत्रता, अवसर, सीमित सरकार और मुक्त बाजार व्यवस्था—के समर्थक हैं. उन्होंने रूढ़िवादी विचारधारा पर कई पुस्तकें लिखी हैं, जो अमेजन और ऑडिबल पर उपलब्ध हैं.

समाज सेवा में एक्टिव

राजनीतिक और व्यावसायिक गतिविधियों के साथ-साथ वे समाज सेवा में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. उन्होंने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूएस ग्लोबल लीडरशिप कोएलिशन, साउथ प्लेन्स फूड बैंक, रोनाल्ड मैकडॉनल्ड हाउस चैरिटीज, सेंटर फॉर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, बॉयज़ एंड गर्ल्स क्लब्स ऑफ अमेरिका, लुबॉक मोंटेरे एएमबीयूसी सहित कई संगठनों का समर्थन किया है.

भारत के लिए गौरव का मौका

वर्ष 2020 और 2024 में उन्हें रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के लिए राष्ट्रीय प्रतिनिधि चुना गया. इससे पहले उन्होंने टेक्सास के 32वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुनावी दौड़ में हिस्सा लिया और 2022 में लुबॉक के मेयर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की प्राइमरी में भी अपनी दावेदारी पेश की. वे लुबॉक काउंटी रिपब्लिकन पार्टी के समर्पित सदस्य हैं और तीन बार प्रीसिंक्ट चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी निभा चुके हैं. यह उपलब्धि भारतीय-अमेरिकियों और दुनियाभर के भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है. गुलरेज “गस” खान को उनके भविष्य के सभी प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं.

