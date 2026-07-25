टीम इंडिया के लिए विलेन बन रहे हेड कोच गौतम गंभीर? अब श्रीकांत ने 'बेवकूफ' कमेंट कर मचाई सनसनी

भारत के पूर्व चीफ सेलेक्टर और 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर पर जमकर हमला बोला है. कृष्णमाचारी श्रीकांत ने भारत के हेड कोच गौतम गंभीर की खूब आलोचना की है. बता दें कि भारत के नियमित हेड कोच गौतम गंभीर इन दिनों टीम इंडिया के साथ जिम्बाब्वे दौरे पर नहीं हैं. गौतम गंभीर को आराम दिया गया है और उनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय टीम को कोचिंग दे रहे हैं.
कृष्णमाचारी श्रीकांत ने नियमित हेड कोच गौतम गंभीर उन फैसलों पर सवाल उठाए हैं, जो उन्होंने यूके दौरे पर लिए थे. इसमें वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर करना भी शामिल है. कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए कहा, 'वैभव सूर्यवंशी के पास शॉट्स की एक बढ़िया रेंज है, फिर भी उन्होंने एक भी शॉट क्रॉस-बैट से नहीं खेला. यह लड़का वाकई कुछ खास है. गौतम गंभीर ने इतनी बेवकूफी कैसे की कि तीन बार नाकाम रहने के बाद उसे ही टीम से बाहर कर दिया और उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया?'
कृष्णमाचारी श्रीकांत ने आगे कहा, 'मैं वैभव सूर्यवंशी के समर्पण को सलाम करता हूं. इंग्लैंड सीरीज के बाद, वह घर नहीं गए बल्कि सीधे राजस्थान रॉयल्स के कैंप में चले गए. वह शॉर्ट बॉल के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वह पूरी दुनिया को साबित करना चाहते हैं कि वह खास हैं.' कृष्णमाचारी श्रीकांत ने लगातार तीन बार नाकाम रहने के बावजूद अपने स्वाभाविक आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज को बनाए रखने के लिए वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है.
कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा, '250 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने की उनकी आसानी असाधारण है. आम तौर पर, तीन बार फेल होने के बाद, दूसरे खिलाड़ी सिंगल और डबल लेकर भारतीय टीम में अपनी जगह बचाने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने नतीजों की परवाह किए बिना निडर होकर खेला. 18 गेंदों में 50 रन बनाना उनके लिए बच्चों का खेल हो गया है. यही उनकी महानता है.'
कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ चल रही T20I सीरीज भारत के लिए तेज गेंदबाजों की अगली खेप तैयार करने के लिहाज से बहुत अहम है. मयंक यादव के अलावा, प्रिंस यादव और अशोक शर्मा जैसे दो और तेज गेंदबाजों ने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I सीरीज के पहले मैच में प्रभावित किया. प्रिंस यादव ने चार ओवर में 2/19 के शानदार आंकड़े दर्ज किए, जबकि अशोक शर्मा ने अपने चार ओवर के स्पेल में तेज गति से गेंदबाजी की.
टीम इंडिया आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार T20I सीरीज हारने के बाद जिम्बाब्वे सीरीज में उतरी है, जिसमें उनके स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नहीं हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला T20I मैच जीतकर हार का सिलसिला तोड़ने के बाद, टीम इंडिया शनिवार 25 जुलाई को हरारे में होने वाले दूसरे T20I मैच में भी जीत हासिल करने की कोशिश करेगी.