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Hindi Newsक्रिकेटमेहनत एक दिन रंग... समीर रिजवी की धमाकेदार बल्लेबाजी पर पूर्व खिलाड़ी का खुलासा, बरपा रहे जमकर कहर

'मेहनत एक दिन रंग...' समीर रिजवी की धमाकेदार बल्लेबाजी पर पूर्व खिलाड़ी का खुलासा, बरपा रहे जमकर कहर

टीम इंडिया के पूर्व स्टार खिलाड़ी व कमेंटेटर मोहम्मद कैफ ने समीर रिजवी की जमकर तारीफ की है और उन्होंने रिजवी की क्रिकेटिंग जर्नाी के बारे में विस्तार से समझाया है. रिजवी ने आईपीएल के शुरुआती दो मैचों में दिल्ली के लिए जबरजस्त बल्लेबाजी करते हुए अकेले दम पर मैच जिताया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 05, 2026, 04:10 PM IST
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Image credit- IPL
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पूर्व भारतीय बल्लेबाज़ मोहम्मद कैफ ने आईपीएल 2026 में समीर रिज़वी के बेहतरीन प्रदर्शन की जमकर तारीफ की है। उनका मानना है कि रिजवी की यह सफलता भारत की मजबूत घरेलू क्रिकेट प्रणाली को दर्शाती है। कैफ ने खासतौर पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनकी मैच जिताने वाली पारी का जिक्र किया और कहा कि घरेलू क्रिकेट में लगातार मेहनत और मैच खेलने से खिलाड़ियों में बड़े मंच पर खेलने का आत्मविश्वास आता है. समीर रिज़वी ने एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स के लिए दबाव भरे हालात में शानदार बल्लेबाज़ी की। 163 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन रिजवी ने क्रीज पर आते ही पारी को संभाला और 51 गेंदों में 90 रन बनाकर टीम को छह विकेट से जीत दिला दी। उनकी इस पारी ने मैच का पूरा रुख बदल दिया.

रिजवी की मैच विनिंग पारियां

समीर रिज़वी का आईपीएल में प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है . 58, 70 और अब मुंबई इंडियंस के खिलाफ 90 रन की पारी। यह सब भारत के घरेलू क्रिकेट की ताकत को दिखाता है। रिज़वी और उनके उत्तर प्रदेश के साथी प्रशांत वीर मुश्ताक अली टी20 और अंडर-23 मैच खेलने के लिए लगातार सफर करते रहे। कभी एक दिन कोलकाता में मैच खेलते, फिर अगले ही दिन मुंबई पहुंच जाते और उसके बाद फिर वापस कोलकाता लौटना पड़ता था।

कैफ ने जमकर की तारीफ

घरेलू क्रिकेट में खेलने से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास मजबूत होता है और बड़े स्तर पर रन बनाने की तैयारी भी होती है। मेहनत का नतीजा जरूर मिलता है और रिज़वी इसकी बेहतरीन मिसाल हैं,” कैफ ने X पर लिखा. इस सीज़न में रिज़वी की बल्लेबाज़ी में साफ तौर पर परिपक्वता नजर आई है। लखनऊ में 70 रनों की तेज पारी खेलने के बाद उन्होंने कोटला की चुनौतीपूर्ण पिच पर भी धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और टीम के लिए एक और अहम पारी खेली, जहां हालात बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं थे.

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लिस्ट ए मैचों में शानदार प्रदर्शन

उनका यह आत्मविश्वास घरेलू क्रिकेट में बनी मजबूत बुनियाद का नतीजा है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हुए रिज़वी ने मिडिल ऑर्डर में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 59.50 की औसत से 238 रन बनाए और टीम को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर के खिलाफ 45 गेंदों में तेज 80 रन और नॉकआउट मुकाबले में नाबाद 88 रन की पारी उनकी दबाव में खेलने की काबिलियत को दिखाती है. गौर करने वाली बात यह है कि सीजन की शुरुआत में दिल्ली की टीम में अभिषेक पोरेल, आशुतोष शर्मा और करुण नायर जैसे बल्लेबाज़ मौजूद थे, जिससे रिज़वी का प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना तय नहीं लग रहा था। लेकिन लगातार दो शानदार पारियों के दम पर उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

रिजवी द मैच विनर

एक बार फिर खराब शुरुआत के बाद दिल्ली टीम दबाव में थी, तभी रिजवी क्रीज पर आए। उन्होंने पथुम निस्संका के साथ मिलकर 66 रनों की अहम साझेदारी की, जिससे पारी संभली और टीम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकी. सेट होने के बाद रिजवी ने आसानी से रन गति बढ़ाई। उनकी इस पारी में सात चौके और सात छक्के शामिल रहे। शुरुआत में उन्होंने धैर्य से खेला और फिर सही मौके पर आक्रामक अंदाज अपनाया, जिससे रन रेट कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं गया।आखिर में डेविड मिलर के साथ मिलकर रिज़वी ने मैच को शानदार तरीके से खत्म किया और 11 गेंद बाकी रहते टीम को जीत दिला दी। धीमी पिच पर उनकी रन गति बढ़ाने की काबिलियत ही मुकाबले में सबसे बड़ा फर्क साबित हुई।

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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