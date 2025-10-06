रोहित की कप्तानी की इनसाइड स्टोरी... गिल को जबरन दी गई कमान, पूर्व क्रिकेटर ने खोली BCCI की पोल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने 4 अक्टूबर को भारतीय टीम के स्क्वॉड की घोषणा की. इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात रही शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाना. उन्होंने रोहित शर्मा से वनडे टीम की कप्तानी छीनकर गिल को टीम की कमान सौंपी. इस फैसले ने मानों क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया. जिस पर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बाते चलीं. अब इस पूरे मामले में भारत के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है, जिससे पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई है.

'रोहित की गलती क्या है?'

मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ' रोहित शर्मा ने क्या गलत किया है? यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोहित शर्मा को लंबे समय तक कप्तानी का मौका नहीं मिला. यहां तक की 4 साल भी नहीं. एक बल्लेबाज, एक बेहतरीन कप्तान के तौर पर उनका रिकॉर्ड बेहद ही शानदार रहा है. जब आप कप्तानी छीनते हैं तो एक प्लेयर अपना दाहिना हाथ खो देता है.

'सब कुछ जल्दी मिल रहा'

उन्होंने आगे कहा, 'सेलेक्टर्स को 2027 वर्ल्ड कप तक का इंतजार करना था. मुझे लगा था यह वनडे विश्व कप के बाद होगा. इस खिलाड़ी में वो काबिलियत है इसने अपनी फिटनेस पर भी काम किया है. उनके पास विश्व कप तक खेलने का बड़ा मौका है. मुझे यह भी लगता है गिल को इतनी जिम्मेदारी मिलने से उनकी बैटिंग पर इसका बुरा असर पड़ सकता है. उनको इतना कुछ जल्दी मिल रहा है. समय से पहले ही इतना कुछ मिलना यह उल्टा भी पड़ सकता है.'

कप्तानी की दबाव बनाया

कैफ ने आगे बीसीसीआई के सेलेक्शन पर सवाल उठाते हुए कहा, 'सब जानते हैं गिल ने कप्तानी की मांग नहीं की. आप मांग नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है वह सबके पसंदीदा हैं और उन्हें भविष्य का कप्तान मानते हैं. पर अजीत अगरकर ने उनके ऊपर कप्तानी का दबाव बनाया है.'

