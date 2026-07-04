Add Zee Business As A Preferred Source
App

'टीम में उसकी कोई जगह नहीं...' दिग्गज ने टीम मैनेजमेंट को दी बड़ी सलाह, कहा- वैभव सूर्यवंशी को साफ-साफ बता दो

वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया में जगह बनाई है, लेकिन उनको न तो आयरलैंड के खिलाफ दो T20I मैचों में मौका मिला और ना ही इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20I मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया. वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू का सभी को इंतजार है.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 04, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:58 AM IST
'टीम में उसकी कोई जगह नहीं...' दिग्गज ने टीम मैनेजमेंट को दी बड़ी सलाह, कहा- वैभव सूर्यवंशी को साफ-साफ बता दो
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बंगाल में होगा खाकी का सम्मान, CM सुवेंदु पुलिस अफसरों के जन्मदिन पर भेजेंगे कार्ड
suvendu adhikari54 min ago
2
china58 min ago
3
Gujarat news1 hr ago
4
Taylor Swift1 hr ago
5
Whatsapp1 hr ago