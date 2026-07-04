'टीम में उसकी कोई जगह नहीं...' दिग्गज ने टीम मैनेजमेंट को दी बड़ी सलाह, कहा- वैभव सूर्यवंशी को साफ-साफ बता दो

भारतीय टीम मैनेजमेंट 15 साल के टैलेंटेड ओपनिंग बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू का मौका ही नहीं दे रही है. वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया में जगह बनाई है, लेकिन उनको न तो आयरलैंड के खिलाफ दो T20I मैचों में मौका मिला और ना ही इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20I मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया. वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू का सभी को इंतजार है. भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने कहा कि टीम मैनेजमेंट की ओर से वैभव सूर्यवंशी के साथ साफ बातचीत ज्यादा जरूरी है.
पार्थिव पटेल ने कहा कि टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ, जिसके हेड गौतम गंभीर हैं, उनके लिए वैभव सूर्यवंशी तक साफ मैसेज पहुंचाना जरूरी है. पार्थिव पटेल ने स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ इस T20I सीरीज में किसी न किसी समय वैभव सूर्यवंशी को जरूर मौका मिलेगा, लेकिन इस समय बातचीत बहुत जरूरी है. आप जानते हैं, जब आप कोचिंग स्टाफ का हिस्सा होते हैं, तो आपको यह पक्का करना होता है कि आप बल्लेबाज को सही संकेत दे रहे हैं.'
पार्थिव पटेल ने कहा, 'भले ही आप उसे खिलाने वाले न हों, फिर भी आपको उसे यह बात बतानी होगी. वह 15 साल का बच्चा है. आपको वैभव सूर्यवंशी से सावधानी से बात करनी होगी. आपको वैभव सूर्यवंशी को थोड़ा धैर्य रखना सिखाना होगा.' फिलहाल अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी से आगे हैं. इन सभी ने भारत की T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत में अहम भूमिका निभाई थी.
पार्थिव पटेल ने आगे कहा, 'संजू सैमसन की बात करें तो वह T20 वर्ल्ड कप 2026 में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' थे. ईशान किशन नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं और ICC रैंकिंग में नंबर 1 T20I बल्लेबाज हैं. अभिषेक शर्मा नंबर 2 पर हैं. इस समय टीम में कोई जगह नहीं है और आपको वैभव सूर्यवंशी को यह बात अच्छी तरह से समझानी होगी.' भारत को आयरलैंड के खिलाफ T20I सीरीज में 0-2 से चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें वैभव सूर्यवंशी नहीं खेले थे. भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20I मैच बारिश के कारण बीच में ही रद्द कर दिया गया था.
बता दें कि वैभव सूर्यवंशी को अगर इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में मौका मिलता है, तो वह मेंस T20I में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे. अभी फिलहाल यह रिकॉर्ड आयरलैंड के जोशुआ लिटिल के नाम है, जिन्होंने 16 साल और 309 दिन की उम्र में डेब्यू किया था. वैभव सूर्यवंशी सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़कर भारत की ओर से खेलने वाले भी सबसे युवा खिलाड़ी बनेंगे. सचिन तेंदुलकर ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 16 साल और 205 दिन की उम्र में किया था.