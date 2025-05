India vs England Test: 'क्या बुमराह ने...', कप्तानी पर पूर्व क्रिकेटर का सनसनीखेज बयान, BCCI पर निकाला गुस्सा

India tour of England: दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा के टेस्ट से संन्यास के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को एक नए कप्तान की तलाश है. टीम इंडिया 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. इससे नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र की भी शुरुआत होगी. कप्तानी को लेकर कई दावेदार रेस में हैं. स्टाइलिश बल्लेबाज शुभमन गिल इसमें सबसे आगे हैं. उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल और ऋषभ पंत के नाम की भी चर्चा हो रही है.

बुमराह ने पर्थ में दिलाई थी जीत

नए कप्तान की घोषणा नहीं किए जाने के कारण इस बात पर बहस जारी है. इसमें पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर की भी एंट्री हो गई है. उनका मानना है कि जसप्रीत बुमराह के टीम में रहते हुए इस बात को लेकर बहस नहीं होनी चाहिए थी. बुमराह ने इंग्लैंड दौरे पर एक टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दो टेस्ट मैचों में कप्तानी की थी. उनके नेतृत्व में टीम इंडिया को पर्थ में ऐतिहासिक जीत मिली थी.

ये भी पढ़ें: विराट की कप्तानी में इन 13 खिलाड़ियों ने किया टेस्ट डेब्यू, कोई बना सुपरस्टार तो किसी का जल्दी कट गया पत्ता

मांजरेकर ने क्या लिखा?

मांजरेकर ने एक्स पर एक पोस्ट में उन रिपोर्टों के बीच पूरी चर्चा पर सवाल उठाया, जिसमें कहा जा रहा है कि शुभमन गिल कप्तान बनने वाले हैं. मांजरेकर ने पूछा, ''क्या बुमराह ने कहा है कि वह भारत की कप्तानी नहीं करेंगे? या क्या उन्होंने खुद को इंग्लैंड सीरीज से बाहर कर लिया है? तो फिर हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं कि भारत की कप्तानी कौन करेगा?.''

Has Bumrah said he won’t captain India? Or has he ruled himself out of the England series? Then why are we discussing who will captain India?

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) May 18, 2025