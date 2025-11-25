'Stupid, Stupid, Stupid..' से भी तगड़ी आलोचना, पूर्व क्रिकेटर ने पंत पर को बताया इस मुश्किल का गुनहगार

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट तराजू पर रखा हुआ है. कभी साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी नजर आया तो कभी टीम इंडिया हावी दिखी. स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत के बाद सब बदल गया. पंत ने एक लापरवाही भरा शॉट खेला और अपना विकेट दे बैठे. पूर्व क्रिकेटर ने उन्हें इस शॉट के लिए टीम इंडिया की मुश्किल का गुनहगार ठहरा दिया है. पंत आड़े-टेड़े शॉट्स खेलने के स्टाइल के लिए फेमस हैं. लेकिन कई बार उन्हें इसके चलते आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ता है. इससे पहले कमेंट्री बॉक्स में गावस्कर ने 'Stupid' बोलकर उन्हें लताड़ा था.

कैसे आउट हुए पंत?

भारत के स्टैंड-इन कप्तान, जो पहले से ही इसी तरह के आउट होने के बाद दबाव में थे. वह महज 7 रन बनाकर आउट हो गए और ऐसे समय में आउट हुए जब टीम इंडिया में कोई टिकाऊ बल्लेबाज की जरूरत थी. गर्दन की चोट के कारण शुभमन गिल के न होने से, पंत की लीडरशिप और फैसले पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि भारत गुवाहाटी टेस्ट में लगातार संघर्ष कर रहा है. पंत टी ब्रेक के बाद बाहर चले गए लेकिन थोड़ी देर ही टिक पाए. बड़ा शॉट मारने की कोशिश में, वह गेंद को हल्के से कट खेलकर विकेटकीपर काइल वेरेन के हाथों आउट हुए. जिसके बाद टीम इंडिया मुश्किल में नजर आई.

Add Zee News as a Preferred Source

सबा करीम ने लगाई क्लास

पूर्व सिलेक्टर सबा करीम ने भी पंत के शॉट सिलेक्शन की आलोचना की. ESPNCricinfo पर बात करते हुए, करीम ने कहा कि कप्तान का फैसला हैरान करने वाला था. करीम ने कहा, 'इसका कोई लॉजिकल कारण नहीं है. शायद अपने टेस्ट करियर में पहली बार, ऋषभ पंत खुद भी उस शॉट को सही ठहराने में जूझ रहे होंगे. यह टी के ठीक बाद आया, और कप्तान होने के नाते उनसे जिम्मेदारी उठाने की उम्मीद है. उनके पास इस लेवल पर इतना अनुभव है कि वे प्रेशर झेलकर और झटके झेलकर रास्ता दिखा सकते हैं.'

ये भी पढ़ें.. 66 साल के ‘चाचा’ की लगी 33 करोड़ की लॉटरी, पर कंजूस बीवी से छुपाता रहा राज, फिर हुआ ऐसा कि...

201 रन पर ढेर हुई टीम

साउथ अफ्रीका के 489 रन के जवाब में भारत का 201 रन पर ढेर होना दिखाता है कि वे एग्जिक्यूशन और डिसिप्लिन में कितने पीछे रह गए. मेहमान टीम ने 288 रन की बड़ी लीड ले ली, जिससे मेजबान टीम के सामने पहाड़ चढ़ने जैसा कुछ रह गया. करीम ने कहा कि प्रॉब्लम पंत की नैचुरल अटैकिंग इंस्टिंक्ट नहीं बल्कि उनकी टाइमिंग और जजमेंट थी. उन्होंने कहा, 'आप अभी भी अपना गेम खेल सकते हैं, लेकिन इसके लिए सब्र रखना होगा. उस स्टेज पर हाई-रिस्क शॉट लगाने की कोशिश ने पूरी टीम को मुश्किल में डाल दिया. भारत अब बहुत मुश्किल स्थिति में है, और यहां से उबरना आसान नहीं होगा.'