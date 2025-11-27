Advertisement
trendingNow13020928
Hindi Newsक्रिकेट

'खराब स्किल्स, खराब टैक्टिक्स..' गंभीर की डंके की चोट पर लगी क्लास, पूर्व क्रिकेटर के पोस्ट से हिला सोशल मीडिया

IND vs SA: साउथ अफ्रीका ने भारत को टेस्ट सीरीज में 2-0 से रौंदा. पहले टेस्ट में 30 रन की हार थी तो दूसरे में जख्म पर कील ठोकते हुए इसे 408 में बदल दिया. हेड कोच गौतम गंभीर ने खुद को हार का दोषी माना. लेकिन उनकी ट्रोलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने भी डंके की चोट पर उनकी क्लास लगा दी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 27, 2025, 10:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gautam Gambhir
Gautam Gambhir

IND vs SA: साउथ अफ्रीका ने भारत को टेस्ट सीरीज में 2-0 से रौंदा. पहले टेस्ट में 30 रन की हार थी तो दूसरे में जख्म पर कील ठोकते हुए इसे 408 में बदल दिया. हेड कोच गौतम गंभीर ने खुद को हार का दोषी माना. लेकिन उनकी ट्रोलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने भी डंके की चोट पर उनकी क्लास लगा दी. उन्होंने गहरी चिंता जताई क्योंकि भारत को अपने घर में अब तक की सबसे बड़ी हार मिली. पिछले 7 घरेलू टेस्ट में टीम इंडिया ने गंभीर के काल में 5 मैच गंवा दिए हैं. 

पोस्ट से मची खलबली

प्रसाद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'इंडिया जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, उससे सच में बहुत निराश हूं. ऑल-राउंडर का जुनून बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है, खासकर तब जब आप उन्हें बॉलिंग नहीं करते. खराब टैक्टिक्स, खराब स्किल्स, खराब बॉडी लैंग्वेज और घर पर 2-0 से सीरीज़ में पहले कभी नहीं हारना. उम्मीद है कि टेस्ट मैच 9 महीने दूर होने पर यह सब खत्म नहीं होगा और यह नेगेटिव सोच बदलेगी.'

Add Zee News as a Preferred Source

स्पेशलिस्ट प्लेयर की जरूरत- वेंकटेश प्रसाद

उन्होंने कहा, 'स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को खिलाने की जरूरत है और घरेलू क्रिकेट में रणजी, दलीप ट्रॉफी के आधार पर खिलाड़ियों को चुना जाना चाहिए. 50 ओवर में IPL परफॉर्मेंस के आधार पर चुना जा सकता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए रणजी और दलीप ट्रॉफी को पैमाना होना चाहिए. यश राठौड़, शुभम शर्मा, बाबा इंद्रजीत, स्मरण रविचंद्रन ऐसे नाम हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि वे IPL नहीं खेलते हैं लेकिन घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं.'

ये भी पढ़ें.. WPL Auction: एक मैच में 7 विकेट लेने वाली प्लेयर अनसोल्ड, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टॉप विकेट टेकर, किसी ने नहीं दिया भाव

'देखकर दुख होता है..'

उन्होंने आईपीएल का उदाहरण देते हुए कहा, 'IPL परफॉर्मेंस के आधार पर टेस्ट टीम में 40 FC एवरेज से कम के खिलाड़ियों को नहीं खिलाया जा सकता. भारतीय हालात में ऑलराउंडर को सिर्फ इसलिए खिलाना क्योंकि वह बैटिंग कर सकता है, टेस्ट क्रिकेट में सही तरीका नहीं है. टेस्ट क्रिकेट को स्पेशलिस्ट की जरूरत है. हम सभी भारतीय क्रिकेट से प्यार करते हैं और यह देखकर दुख होता है कि पिछले डेढ़ साल में जो कुछ हो रहा है, वह सिर्फ इस गलत स्ट्रैटेजी को सही साबित करने के लिए है. भारतीय क्रिकेट के हित में ऐसे ईगो पर काम नहीं किया जा सकता, यह सच में निराशाजनक है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

gautam gambhir

Trending news

समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड
Supreme Court
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड
वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट में BJP के कोटा प्रस्ताव पर CM उमर पलटवार, कह दी ये बात
Vaishno Devi Institute of Medical Excellence
वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट में BJP के कोटा प्रस्ताव पर CM उमर पलटवार, कह दी ये बात
कर्नाटक में 'वचन' और 'काम' में उलझी CM की कुर्सी, डीके-सिद्धा ने चलाए बातों के तीर
Karnataka Politics News in Hindi
कर्नाटक में 'वचन' और 'काम' में उलझी CM की कुर्सी, डीके-सिद्धा ने चलाए बातों के तीर
हुमायूं कबीर की मस्जिद वाली घोषणा पर TMC का यूटर्न! पार्टी उपाध्यक्ष ने कही ये बात
TMC
हुमायूं कबीर की मस्जिद वाली घोषणा पर TMC का यूटर्न! पार्टी उपाध्यक्ष ने कही ये बात
पंजाब में जमीन-जायदाद की होगी ‘ईजी रजिस्ट्री’, राजस्व सुधारों की दिशा में अनूठी पहल
Punjab
पंजाब में जमीन-जायदाद की होगी ‘ईजी रजिस्ट्री’, राजस्व सुधारों की दिशा में अनूठी पहल
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
Weather
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब
maharashtra news in hindi
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब
असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल!
Assam
असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल!
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
IIT Delhi
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
political news in hindi
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल