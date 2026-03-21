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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 के बाद संन्यास ले लेंगे महेंद्र सिंह धोनी? CSK के पूर्व बल्लेबाज ने कर दिया बड़ा दावा

IPL 2026 के बाद संन्यास ले लेंगे महेंद्र सिंह धोनी? CSK के पूर्व बल्लेबाज ने कर दिया बड़ा दावा

भारत और CSK के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने उम्मीद जताई है कि IPL 2026 महेंद्र सिंह धोनी का बतौर खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आखिरी साल हो सकता है. रॉबिन उथप्पा के अनुसार, चेन्नई को संजू सैमसन के आने के बावजूद कप्तान के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ पर ही भरोसा बनाए रखना चाहिए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 21, 2026, 08:36 PM IST
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भारत और CSK के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने उम्मीद जताई है कि IPL 2026 महेंद्र सिंह धोनी का बतौर खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आखिरी साल हो सकता है. रॉबिन उथप्पा के अनुसार, चेन्नई को संजू सैमसन के आने के बावजूद कप्तान के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ पर ही भरोसा बनाए रखना चाहिए. 44 साल की उम्र में महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 सीजन में खेलेंगे. रॉबिन उथप्पा ने 'जियोस्टार' के साथ बात करते हुए कहा, 'मुझे नहीं लगता कि चेन्नई सुपर किंग्स को कप्तानी की जिम्मेदारी संजू सैमसन को सौंपनी चाहिए. आपको ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान के तौर पर जमने के लिए समय देना होगा. वह 2024 से टीम की कप्तानी कर रहे हैं. लोग चाहे कुछ भी कहें, वह धोनी की परछाई से बाहर निकल रहे हैं.'

IPL 2026 के बाद संन्यास ले लेंगे महेंद्र सिंह धोनी?

रॉबिन उथप्पा ने आगे कहा, 'आप चाहते हैं कि ऋतुराज, धोनी की परछाई से पूरी तरह से बाहर निकलें और अपनी खुद की पहचान बनाएं. आप देखना चाहते हैं कि वह क्या कर सकते हैं. आप चाहते हैं कि जब धोनी न खेल रहे हों, तो वह टीम की कप्तानी करें और अपने दम पर खड़े हों, बिना उस भारीपन के कि वह हमेशा किसी और की ऊर्जा के साए में हैं. इसी वजह से मुझे लगता है कि आप धोनी को थोड़ा कम दखल देते हुए देख सकते हैं.' उथप्पा ने उम्मीद जताई कि आईपीएल में बतौर खिलाड़ी यह धोनी का आखिरी सीजन हो सकता है.

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CSK के पूर्व बल्लेबाज ने कर दिया बड़ा दावा

रॉबिन उथप्पा ने कहा, 'IPL 2026 शायद पीली जर्सी में धोनी का आखिरी साल होगा. मुझे लगता है कि इस साल वह एक मेंटोर-कम-खिलाड़ी की भूमिका ज्यादा निभाएंगे. मुझे नहीं लगता कि वह नंबर सात पर बल्लेबाजी करेंगे. मुझे लगता है कि वह नंबर आठ पर बैटिंग करते नजर आएंगे. यह जानते हुए कि वह अब टीम से बाहर होने वाले हैं, वह धीरे-धीरे खुद को अलग करना चाहते हैं. मुझे लगता है कि वह ऐसा ही करेंगे. तभी हम कप्तान के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ की असली क्षमता देख पाएंगे. उन्हें कुछ साल दीजिए.'

भविष्य में CSK की कप्तानी के कौन-कौन दावेदार?

उथप्पा ने कहा कि अगर धोनी की गैरमौजूदगी में ऋतुराज बतौर कप्तान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो चेन्नई भविष्य में कप्तानी की जिम्मेदारी संजू सैमसन को सौंप सकती है. संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड करते हुए टीम में शामिल किया है. संजू का प्रदर्शन हाल ही में खत्म हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार रहा था. संजू सैमसन ने 5 मुकाबलों में 199 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 321 रन बनाए थे और वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे. चेन्नई का प्रदर्शन पिछले सीजन काफी निराशाजनक रहा था. टीम 14 मुकाबलों में से सिर्फ 4 में जीत दर्ज कर सकी थी, जबकि 10 मुकाबलों में टीम को हार झेलनी पड़ी थी.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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