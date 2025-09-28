BCCI को मिल गया नया बॉस, इस दिग्गज को अचानक दी गई भारतीय क्रिकेट की कमान

Advertisement
BCCI New President: दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. रोजर बिन्नी के बाद मिथुन मन्हास को भारतीय क्रिकेट प्रशासन का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी विरासत में मिली है. मिथुन मन्हास निर्विरोध BCCI के अध्यक्ष चुने गए हैं. सौरव गांगुली और रोजर बिन्नी के बाद मिथुन मन्हास बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने वाले लगातार तीसरे क्रिकेटर हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 28, 2025, 02:37 PM IST
BCCI New President: दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. रोजर बिन्नी के बाद मिथुन मन्हास को भारतीय क्रिकेट प्रशासन का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी विरासत में मिली है. मिथुन मन्हास निर्विरोध BCCI के अध्यक्ष चुने गए हैं. सौरव गांगुली और रोजर बिन्नी के बाद मिथुन मन्हास बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने वाले लगातार तीसरे क्रिकेटर हैं. भारत का एक पूर्व क्रिकेटर जिसने घरेलू क्रिकेट में 15000 से ज्यादा रन बनाए हैं. मिथुन मन्हास के पास जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) में काम करने का प्रशासनिक अनुभव है.

BCCI को मिल गया नया बॉस

मिथुन मन्हास बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने वाले पहले अनकैप्ड क्रिकेटर भी हैं. मिथुन मन्हास भारतीय घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के कप्तान रहे हैं. मिथुन मन्हास ने घरेलू क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट्स को मिलाकर कुल 15010 रन बनाए हैं. मिथुन मन्हास ने साल 2007-08 में दिल्ली को रणजी ट्रॉफी का खिताब जिताया था. बता दें कि 45 साल के मिथुन मन्हास ने कभी टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है. मिथुन मन्हास के पास प्रशासनिक और क्रिकेट दोनों ही तरह का अनुभव हैं. मिथुन मन्हास जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) में प्रशासनिक भूमिका निभा चुके हैं.

सचिन-द्रविड़ के दौर के रहे हैं क्रिकेटर

क्रिकेट के मैदान पर मिथुन मन्हास को भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक माना जाता था. मिथुन मन्हास ने 1997-98 में डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था. मिथुन मन्हास को उस दौर में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों के वर्चस्व के कारण भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का मौका नहीं मिला. हालांकि मिथुन मन्हास डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के एक भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रहे हैं. मिथुन मन्हास ने दिल्ली का शानदार नेतृत्व किया और 2007-08 में उसे रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाया. मिथुन मन्हास ने उस सीजन में 57.56 की औसत से 921 रन बनाए थे.

डोमेस्टिक क्रिकेट में 15000 से ज्यादा रन बनाए

मिथुन मन्हास एक टैलेंटेड ऑलराउंड क्रिकेटर रहे हैं, जो दाएं हाथ से बल्लेबाजी के अलावा ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी करते थे. मिथुन मन्हास ने कुछ मौकों पर विकेटकीपिंग भी की है. मिथुन मन्हास ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 9714 रन, LIST-A क्रिकेट में 4126 रन और टी20 क्रिकेट में 1170 रन बनाए हैं. घरेलू क्रिकेट में इस बल्लेबाज ने 32 शतक ठोके हैं. मिथुन मन्हास ने घरेलू क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट्स को मिलाकर कुल 15010 रन बनाए हैं. मिथुन मन्हास के नाम घरेलू क्रिकेट में 70 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. मिथुन मन्हास आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेल चुके हैं.

