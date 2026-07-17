5 साल से टीम से बाहर, अब लिया संन्यास का फैसला; इंग्लैंड के ऑलराउंडर का क्रिकेट को आखिरी सलाम

Joe Denly Retirement: इंग्लैंड क्रिकेट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. इंग्लैंड के अनुभवी ऑलराउंडर जो डेनली ने प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है. वह साल 2026 के घरेलू सीजन के खत्म होने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को पूरी तरह अलविदा कह देंगे. जो डेनली ने इंग्लैंड के लिए अपना आखिरी टेस्ट और वनडे मैच साल 2020 में खेला था. पिछले 5 सालों से उन्हें नेशनल टीम में दोबारा जगह नहीं मिल सकी. आखिरकार अब उन्होंने संन्यास का मन बना लिया है.
डेनली ने साल 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20I डेब्यू किया था. इसके तुरंत बाद वह 2009 चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली इंग्लिश टीम का हिस्सा थे.
सीमित ओवरों की टीम से बाहर होने के बाद उन्हें टेस्ट डेब्यू के लिए पूरे 10 साल का इंतजार करना पड़ा. उन्होंने साल 2019 में इंग्लैंड के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेला. उन्होंने 15 टेस्ट मैचों में 29.53 की औसत से रन बनाए. साल 2019 की ऐतिहासिक एशेज सीरीज में उन्होंने टीम के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण पारियां खेली थीं.
घरेलू क्रिकेट और दुनिया भर की टी20 लीग में जो डेनली का सिक्का खूब चला. डेनली साल 2019 के आईपीएल सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम का हिस्सा बने थे. केंट काउंटी के लिए खेलते हुए उन्होंने विटैलिटी ब्लास्ट टूर्नामेंट में 5000 से ज्यादा रन बनाए हैं. इसके अलावा वह बिग बैश लीग (BBL), पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) और ILT20 जैसी बड़ी लीगों में भी खेले.
डेनली ने केंट की ओर से जारी एक बयान में कहा, 'प्रोफेशनल क्रिकेट का यह सफर बेहद शानदार रहा. अब समय आ गया है कि मैं साल 2026 के सीजन के बाद क्रिकेट से संन्यास ले लूं. सच कहूं तो क्रिकेट ने मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया है. अपनी घरेलू टीम 'केंट' के लिए पहला मैच खेलने से लेकर देश (इंग्लैंड) के लिए खेलने तक, हर एक पल मेरे लिए बहुत खास रहा है.'
'मैं खुद को बहुत किस्मतवाला मानता हूं. मुझे कई बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिला. शानदार कोचों और सपोर्ट स्टाफ के साथ काम करने का अवसर मिला. इसके साथ ही, मुझे उन कमाल के फैंस के सामने खेलने का मौका मिला, जिनके सपोर्ट ने हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाई.'
जो डेनली ने इंग्लैंड के लिए एक उपयोगी ऑलराउंडर की भूमिका निभाई, जिसका अंदाजा उनके बल्लेबाजी और गेंदबाजी के आंकड़ों से साफ मिलता है. उन्होंने अपने टेस्ट करियर के 15 मैचों में 29.54 की औसत से 827 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 94 रन रहा, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए.
वनडे क्रिकेट के 16 मैचों की 13 पारियों में उन्होंने 34.31 की औसत से 446 रन जोड़े और साथ ही 1 विकेट भी झटका.
टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 13 मैचों में 125 रन बनाने के साथ-साथ अपनी फिरकी का कमाल दिखाते हुए 7 विकेट चटकाए. हालांकि, आईपीएल में उन्हें सिर्फ 1 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें वह बिना खाता खोले (0 रन) आउट हो गए और उन्हें गेंदबाजी करने का अवसर नहीं मिला.