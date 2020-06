233 साल के इतिहास में MCC की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी क्लेयर कोनोर, जानिए डिटेल

लंदन: इंग्लैंड की पूर्व कप्तान क्लेयर कोनोर (Clare Connor) मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) के 233 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनने जा रही हैं, जो श्रीलंका के कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) की जगह लेंगी.

Former England captain @ConnorCricket has been named as the next President of MCC.

Connor will become the first female President in the Club’s 233-year history.#MCCcricket

— Lord's Cricket Ground (@HomeOfCricket) June 24, 2020