वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन से रखा बाहर, टीम इंडिया के सेलेक्शन पर माइकल वॉन ने उठाए सवाल, कहा- 'मुझे तो यकीन नहीं हो रहा'

भारत के 15 साल के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ शुक्रवार को बेलफास्ट में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा, जिससे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और कमेंटेटर माइकल वॉन बेहद हैरान हैं. बता दें कि पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया और दो मैचों की T20I सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली. भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच रविवार (28 जून) को बेलफास्ट में शाम 6:00 बजे (IST) से खेला जाएगा.
आयरलैंड के दौरे के बाद भारत को 1 जुलाई से 11 जुलाई तक इंग्लैंड की धरती पर 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलनी हैं. इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन से इस हाईप्रोफाइल टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले ही वैभव सूर्यवंशी की चर्चा शुरू कर दी है. माइकल वॉन ने वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ पहले T20I मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं. माइकल वॉन ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'विश्वास नहीं होता कि भारत ने वैभव सूर्यवंशी को नहीं चुना. जो इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन T20 खिलाड़ी हैं.'
वैभव सूर्यवंशी अगर आयरलैंड के खिलाफ शुक्रवार को पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में खेलने उतरते तो वह 15 साल और 91 दिन की उम्र में भारत के लिए खेलने वाले सबसे युवा मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाते. वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देते, जिन्होंने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू के समय 16 साल और 205 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी. वैभव सूर्यवंशी का भारतीय टीम में चयन राजस्थान रॉयल्स के साथ उनके शानदार IPL सीजन के बाद हुआ था. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने IPL 2026 में 16 पारियों में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. वैभव सूर्यवंशी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर' अवॉर्ड, 'इमर्जिंग प्लेयर' का सम्मान और 'ऑरेंज कैप' मिली थी.
वैभव सूर्यवंशी का भारत की सीनियर T20I टीम में शामिल होना, एज-ग्रुप क्रिकेट, डोमेस्टिक टूर्नामेंट और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लगातार अच्छे प्रदर्शन का नतीजा है. बिहार के बाएं हाथ के ओपनिंग बैटर, सूर्यवंशी तब पहली बार नेशनल लेवल पर चर्चा में आए, जब वे रणजी ट्रॉफी में बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटरों में से एक बने. इससे कम उम्र में ही उनके टैलेंट पर चयनकर्ताओं का भरोसा दिखा. डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका अच्छा प्रदर्शन लिस्ट-A क्रिकेट में भी जारी रहा, जहां उन्होंने कई असरदार पारियां खेलीं और व्हाइट-बॉल क्रिकेट के हिसाब से आक्रामक खेल दिखाया. वैभव सूर्यवंशी का जबरदस्त स्ट्राइक रेट, लगातार बाउंड्री लगाने की क्षमता और इंटरनेशनल गेंदबाजों के खिलाफ सफलता ने नेशनल टीम में उनकी जगह बनाने के प्रोसेस को और भी तेज कर दिया था.