7 छक्के, 10 चौके और 136 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त, महान क्रिकेटर के बेटे ने मचाई तबाही, नाम है रॉकी

अभी तक आपने भारतीय क्रिकेट जगत में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग बेटों के नाम और उनके खेल के चर्चे सुने होंगे. लेकिन अब इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बेटे बारे में भी जान लीजिए, जिन्होंने 18 साल की उम्र में ही 136 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. नाम रॉकी है और 2 साल पहले ही 16 साल की उम्र में ही लंकाशायर के साथ प्रो कॉन्ट्रैक्ट से चर्चा में आए थे. अब बल्ले से भी उन्होंने साबित कर दिया है कि वह लंबे रेस के घोड़े हैं.