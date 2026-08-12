7 छक्के, 10 चौके और 136 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त, महान क्रिकेटर के बेटे ने मचाई तबाही, नाम है रॉकी

अभी तक आपने भारतीय क्रिकेट जगत में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग बेटों के नाम और उनके खेल के चर्चे सुने होंगे. लेकिन अब इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बेटे बारे में भी जान लीजिए, जिन्होंने 18 साल की उम्र में ही 136 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. नाम रॉकी है और 2 साल पहले ही 16 साल की उम्र में ही लंकाशायर के साथ प्रो कॉन्ट्रैक्ट से चर्चा में आए थे. अब बल्ले से भी उन्होंने साबित कर दिया है कि वह लंबे रेस के घोड़े हैं.
रॉकी फ्लिंटऑफ 2024 में अंडर-19 में सेंचुरी ठोकने वाले सबसे युवा बल्लेबाज थे. उन्होंने अब काउंटी वनडे कप में धमाकेदार 123 रन की पारी खेली. इसी के साथ वह 18 साल 126 दिन की उम्र में रॉकी लंकाशायर की सीनियर टीम के लिए शतक ठोकने वाले सबसे युवा बल्लेबाज साबित हुए. उन्होंने आर्ची मैकलारेन का 136 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया. उनकी तूफानी पारी समरसेट के खिलाफ देखने को मिली है.
रॉकी ने महज 65 गेंद में अपना शतक पूरा किया. उन्होंने 76 गेंद में 123 रन की पारी में 7 छक्के और 10 चौके जमाए. इस पारी की बदौलत लंकाशायर की टीम ने 174 रन से एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज की. इस जीत के साथ टीम नॉकआउट में भी पहुंच चुकी है. लिस्ट ए में उनकी ये पहली सेंचुरी है, और उन्होंने शानदार जश्न से इसे यादगार बनाया. उनके अलावा कीटन जेनिंग्स ने भी 156 रन की पारी खेली.
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लंकाशायर ने इन दो शतकों की बदौलत स्कोरबोर्ड पर 443 रन टांग दिए. इसके जवाब में समरसेट की तरफ से खराब शुरुआत देखने को मिली. टीम ने अपने ओपनर्स को 20 के स्कोर से पहले ही खो दिया था. इसके बाद टॉम लैम्बी ने 68 रन की पारी खेलकर मैच में जान डाली, लेकिन टीम जीत के आस-पास भी नजर नहीं आई. जॉर्ज बाल्डर्सन और टॉम एस्पिनवॉल ने 4-4 विकेट लेकर लंकाशायर की टीम को महज 269 के स्कोर पर ढेर कर दिया.