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7 छक्के, 10 चौके और 136 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त, महान क्रिकेटर के बेटे ने मचाई तबाही, नाम है रॉकी

क्रिकेट जगत में कई महान क्रिकेटर्स ऐसे हैं, जिनकी आगे की पीढ़ी भी क्रिकेट में नजर आ रही है. लेकिन कुछ चुनिंदा प्लेयर्स ही हैं जो अपने पिता की तरह धांसू एंट्री से सुर्खियों में आते हैं. इस लिस्ट में अब इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बेटे का भी नाम जुड़ गया है, जिन्होंने बल्ले से तबाही मचा डाली.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 12, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:10 PM IST
7 छक्के, 10 चौके और 136 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त, महान क्रिकेटर के बेटे ने मचाई तबाही, नाम है रॉकी
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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