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टेस्ट में नहीं दिखेगा सूर्यवंशी का 'वैभव'? पूर्व दिग्गज ने दी चुनौती, क्लार्क ने कहा- तीनों फॉर्मेट में सुपरस्टार बनेंगे

करोड़ों भारतीय फैंस वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में भी हिट होते देखना चाहते हैं. इस बीच इंग्लैंड के पूर्व स्टार स्पिनर मोंटी पनेसर ने साफ कहा है कि उन्हें फिलहाल वैभव के टेस्ट क्रिकेट में सफलतापूर्वक बदलाव की संभावना कम नजर आती है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 19, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:49 PM IST
टेस्ट में नहीं दिखेगा सूर्यवंशी का 'वैभव'? पूर्व दिग्गज ने दी चुनौती, क्लार्क ने कहा- तीनों फॉर्मेट में सुपरस्टार बनेंगे
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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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