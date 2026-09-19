टेस्ट में नहीं दिखेगा सूर्यवंशी का 'वैभव'? पूर्व दिग्गज ने दी चुनौती, क्लार्क ने कहा- तीनों फॉर्मेट में सुपरस्टार बनेंगे

भारतीय क्रिकेट में इस समय 15 साल के वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले युवा बल्लेबाजों में शामिल हैं. टी20 क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले वैभव ने अब रेड-बॉल क्रिकेट में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी है. हालांकि, उनके टेस्ट क्रिकेट में भविष्य को लेकर बहस तेज हो गई है. करोड़ों भारतीय फैंस वैभव को क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में भी हिट होते देखना चाहते हैं. इस बीच इंग्लैंड के पूर्व स्टार स्पिनर मोंटी पनेसर ने साफ कहा है कि उन्हें फिलहाल वैभव के टेस्ट क्रिकेट में सफलतापूर्वक बदलाव की संभावना कम नजर आती है.