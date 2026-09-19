टेस्ट में नहीं दिखेगा सूर्यवंशी का 'वैभव'? पूर्व दिग्गज ने दी चुनौती, क्लार्क ने कहा- तीनों फॉर्मेट में सुपरस्टार बनेंगे

भारतीय क्रिकेट में इस समय 15 साल के वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले युवा बल्लेबाजों में शामिल हैं. टी20 क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले वैभव ने अब रेड-बॉल क्रिकेट में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी है. हालांकि, उनके टेस्ट क्रिकेट में भविष्य को लेकर बहस तेज हो गई है. करोड़ों भारतीय फैंस वैभव को क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में भी हिट होते देखना चाहते हैं. इस बीच इंग्लैंड के पूर्व स्टार स्पिनर मोंटी पनेसर ने साफ कहा है कि उन्हें फिलहाल वैभव के टेस्ट क्रिकेट में सफलतापूर्वक बदलाव की संभावना कम नजर आती है.
पनेसर की यह टिप्पणी इसलिए अहम है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने 2026 में सफेद गेंद के क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है. आईपीएल 2026 में उन्होंने 776 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 237 से ज्यादा रहा. इसके बाद उन्हें भारत की टी20 टीम में भी जगह मिली. हालांकि, उनके लिए अभी 50-ओवर और टेस्ट क्रिकेट का दरवाजा नहीं खुला है.
इंग्लैंड के लिए 50 टेस्ट खेल चुके मोंटी पनेसर ने बियॉन्ड23 क्रिकेट पॉडकास्ट पर कहा, ''मुझे नहीं लगता कि वैभव सूर्यवंशी टेस्ट क्रिकेट में आसानी से ढल पाएंगे. अभी हैरी ब्रूक ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट और T20I दोनों में टॉप 10 में शामिल हैं. लेकिन मुझे नहीं लगता कि सूर्यवंशी के पास वैसी तकनीक है.
हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ 81 गेंदों पर शानदार 92 रन बनाकर दिलीप ट्रॉफी में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया. इसके बावजूद बाएं हाथ के बल्लेबाज का फर्स्ट-क्लास रिकॉर्ड बहुत प्रभावशाली नहीं है. 11 मैचों में उनका औसत 24 से भी कम रहा है.
मोंटी पनेसर भले ही मानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी टेस्ट क्रिकेट में सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसी पॉडकास्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान माइकल क्लार्क ने बिल्कुल अलग राय रखी. क्लार्क का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की तरह सभी फॉर्मेट के सुपरस्टार बन सकते हैं. हालांकि, क्लार्क को इस बात पर शक है कि क्या वैभव टेस्ट क्रिकेट में भी कामयाब होना चाहेंगे.
माइकल क्लार्क ने कहा, "मुझे लगता है कि आप अभी भी तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं. विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने यह करके दिखाया है. ये खिलाड़ी शानदार टेस्ट क्रिकेटर और बेहतरीन T20 क्रिकेटर भी थे. अगर सूर्यवंशी जैसा इस पीढ़ी का कोई खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाता है, तो उसे देखना बहुत शानदार होगा. लेकिन क्या वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है, यह भी एक सवाल है.''
बता दें कि आईपीएल और अंडर-19 क्रिकेट में धमाल मचाने के बाद वैभव सूर्यवंशी की एंट्री भारत की टी20 टीम में हुई. जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में उन्होंने शानदार अर्धशतक भी जड़ा. T20 क्रिकेट में तो वो अपना लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ODI और टेस्ट क्रिकेट में उनका सफर कैसा होता है.