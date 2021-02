Farmers Protest पर Rihanna को मोंटी पनेसर ने दिया इंटरव्यू का न्योता, जानिए पूरा विवाद

नई दिल्ली: इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना (Rihanna) ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया है. रिहाना ने ट्वीट करते हुए लोगों से पूछा कि कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हैं. इस ट्वीट के बाद इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर (Monty Panesar) ने किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए रिहाना को अपने रेडियो शो पर इनवाइट किया है.

मोंटी पनेसर (Monty Panesar) ने रिहाना के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि वह अपने रेडियो कार्यक्रम 'द फुल मोंटी' में उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं. पनेसर (Monty Panesar) ने कहा, 'मैं इस शनिवार अपने पंजाब रेडियो पर अपने रेडियो कार्यक्रम 'द फुल मोंटी' में भारत में जारी किसान आंदोलन पर आपका इंटरव्यू करना चाहूंगा.'

It would be an honour to interview you @panjabradio_ @AsianFXRadio on my show "The Full Monty" this Saturday to talk about farmers issues in India #farmersrprotest #IndianFarmersRevolution2020

किसान आंदोलन पर रिहाना की बात भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा (Pragyan Ojha) को पसंद नहीं आई और इस ट्वीट का जवाब उन्होंने काफी तीखे अंदाज में दिया है. ओझा ने अपने एक ट्वीट में रिहाना को जवाब देते हुए कहा, 'मेरा देश हमारे किसानों पर गर्व करता है और जानता है कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं. मुझे विश्वास है कि इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा. हमें हमारे अंदरूनी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति के नाक घुसेड़ने की जरूरत नहीं है.'

My country is proud of our farmers and knows how important they are, I trust it will be addressed soon. We don’t need an outsider poking her nose in our internal matters!

— Pragyan Ojha (@pragyanojha) February 2, 2021