England के पूर्व क्रिकेटर Robin Jackman का निधन, भारत से था गहरा रिश्ता

लंदन: इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज और कमेंटेटर रॉबिन जैकमैन (Robin Jackman) का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है. जैकमैन अपने पीछे पत्नी इवोन (Yvonne) और दो बेटियां छोड़ गए हैं.

भारत के हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के शिमला (Shimla) में जन्मे रॉबिन जैकमैन (Robin Jackman) ने इंग्लैंड (England) के लिए 4 टेस्ट और 15 वनडे मैच खेले हैं. साल 1974 से 1983 के बीच खेलने वाले इस खिलाड़ी ने कुल 33 इंटरनेशनल विकेट लिए.

घरेलू क्रिकेट में हालांकि वह काफी कामयाब रहे और 400 से ज्यादा मैचों में 1402 विकेट लिए. फर्स्ट क्लास में उन्होंने बल्ले से भी कमाल करते हुए 17 अर्धशतकों के साथ कुल 5,681 रन बनाए.

आईसीसी (ICC) ने सरे (Surrey) के लेजेंड जैकमैन के निधन पर दुख जताया है. आईसीसी ने कहा,'हमें शानदार कमेंटेटर और इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज रॉबिन जैकमैन के निधन का दुख है.'

We are saddened to learn about the death of legendary commentator and former England bowler Robin Jackman, who has passed away aged 75.

The thoughts of the cricketing world go out to his family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/J0fw99qoXC

— ICC (@ICC) December 25, 2020