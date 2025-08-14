भारत के तिहरे शतक ठोकने वाले बल्लेबाज ने अचानक लिया संन्यास, उगल डाले दिल में दफन राज
भारत के तिहरे शतक ठोकने वाले एक धाकड़ बल्लेबाज ने अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया, जिसके बाद उसने अपने दिल में दफन सारे राज उगल डाले हैं. भारत के क्रिकेटर प्रियांक पांचाल ने मई 2025 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की थी. घरेलू क्रिकेट में गुजरात की कप्तानी कर चुके प्रियांक पांचाल ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई खुलासे किए हैं. 35 साल के इस अनुभवी बल्लेबाज ने India-A टीम की कप्तानी भी की थी.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 14, 2025, 09:51 AM IST
भारत के तिहरे शतक ठोकने वाले एक धाकड़ बल्लेबाज ने अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया, जिसके बाद उसने अपने दिल में दफन सारे राज उगल डाले हैं. भारत के क्रिकेटर प्रियांक पांचाल ने मई 2025 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की थी. घरेलू क्रिकेट में गुजरात की कप्तानी कर चुके प्रियांक पांचाल ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई खुलासे किए हैं. 35 साल के इस अनुभवी बल्लेबाज ने India-A टीम की कप्तानी भी की थी.

तिहरे शतक ठोकने वाले बल्लेबाज ने अचानक लिया संन्यास

प्रियांक पांचाल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तिहरा शतक ठोक चुके हैं. प्रियांक पांचाल ने साल 2016 में पंजाब के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के एक मैच में गुजरात की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए 460 गेंदों पर नाबाद 314 रन ठोक डाले. प्रियांक पांचाल की नाबाद पारी में 32 चौके शामिल रहे. प्रियांक पांचाल ने 127 फर्स्ट क्लास मैचों में 45.18 की औसत से 8856 रन बनाए हैं, जिसमें 29 शतक और 34 अर्धशतक शामिल हैं. प्रियांक पांचाल ने अपने जल्दी संन्यास लेने के फैसले के बारे में बताया है.

क्रिकेट में धांसू रिकॉर्ड

प्रियांक पांचाल ने सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान कहा, 'हर क्रिकेटर के दो करियर होते हैं. खेलने वाला और खेलने वाला नहीं. जब मुझे पता चला कि मैं भारत के लिए नहीं खेल सकता, तो दूसरे करियर को जल्दी शुरू करना और अच्छी शुरुआत करना ही समझदारी थी. आखिरकार जिंदगी में क्रिकेट से भी बढ़कर बहुत कुछ है.' घरेलू क्रिकेट में प्रियांक पांचाल का प्रदर्शन सभी प्रारूपों में उनकी बल्लेबाजी क्षमता को दर्शाता है. लिस्ट ए क्रिकेट में, पांचाल ने 97 मैचों में 40.80 की औसत से 3,672 रन बनाए, जिसमें आठ शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं. उनके टी20 करियर में 59 मैच शामिल हैं, जहां उन्होंने 28.71 की औसत से 1,522 रन बनाए, जिसमें 9 अर्धशतक शामिल हैं.

35 साल की उम्र में संन्यास

प्रियांक पांचाल ने 2016-17 के रणजी ट्रॉफी सीजन में 1,310 रन बनाकर खूब चर्चा बटोरी. प्रियांक पांचाल को साल 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए अभिमन्यु ईश्वरन के साथ रिजर्व ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर चुना गया था. हालांकि प्रियांक पांचाल को डेब्यू करने का मौका नहीं मिला था. प्रियांक पांचाल उस सफल गुजरात टीम का हिस्सा थे, जिसने कई घरेलू खिताब जीते, जिनमें 2015-16 में विजय हजारे ट्रॉफी और 2012-13 और 2013-14 के लगातार सीजन में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी शामिल है. 35 साल की उम्र में प्रियांक पांचाल ने संन्यास लेकर हर किसी को हैरान कर दिया था.

