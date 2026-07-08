ICC Hall of Fame: सौरव गांगुली को मिला सबसे बड़ा सम्मान, 54वें बर्थडे को ICC ने बना दिया कभी न भूलने वाला साल

Sourav Ganguly ICC Hall of Fame: टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली को 54वें जन्मदिन पर सबसे बड़ा सम्मान मिला है. आज 'दादा' को क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मिला है. उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के प्रतिष्ठित 'हॉल ऑफ फेम' में शामिल कर लिया गया है. वह इस एलीट क्लब में जगह बनाने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं. ICC 11 जुलाई को अपने वार्षिक सम्मेलन के आखिरी में इसका आधिकारिक ऐलान केरगा.
आईसीसी 'हॉल ऑफ फेम' में शामिल होकर सौरव गांगुली भारत के उन चुनिंदा महान खिलाड़ियों की सूची में आ गए हैं, जिन्होंने विश्व क्रिकेट पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है. दादा से पहले भारत के सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव, अनिल कुंबले, बिशन सिंह बेदी, वीनू मांकड़, एमएस धोनी और महिला क्रिकेटरों में डायना एडुल्जी और नीतू डेविड को यह गौरव हासिल हो चुका है.
इस खास मौके पर गांगुली ने ICC के चेयरमैन का धन्यवाद किया. उन्होंने एक एक्स पोस्ट में लिखा, 'ICC और चेयरमैन जय शाह का मुझे हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के लिए धन्यवाद. यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है. इतने महान खिलाड़ियों की सूची का हिस्सा बनना अद्भुत एहसास है.'
इससे पहले सौरव गांगुली को अपने जन्मदिन के मौके पर एक और बड़ा सरप्राइज मिला. उनकी जिंदगी पर बनने वाली बायोपिक 'Dada: The Sourav Ganguly Story' का पहला लुक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. इस फिल्म में बॉलीवुड के वर्सटाइल एक्टर राजकुमार राव सौरव गांगुली का मुख्य किरदार निभाते नजर आएंगे.
फिल्म के पहले पोस्टर में राजकुमार राव साल 2002 में लॉर्ड्स के मैदान पर नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बालकनी में शर्ट उतारकर लहराने वाले दादा के आइकॉनिक पोज को दोहराते दिख रहे हैं. इस पोस्टर को खुद सौरव गांगुली ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे 'अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट' बताया और लिखा कि वे राजकुमार राव को अपना पेटेंट 'कवर ड्राइव' खेलते देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं.
गांगुली भारत के सफल कप्तानों शुमार हैं, जिन्होंने टीम इंडिया को लड़ना और विदेशों में जीतना सिखाया. साल 2000 में जब भारतीय क्रिकेट मैच फिक्सिंग के काले साये और बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब सौरव गांगुली ने टीम की कमान संभाली और वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ और जहीर खान जैसे युवाओं पर भरोसा करके एक अजेय टीम की नींव रखी. उन्हीं की कप्तानी में भारत 2003 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा था.
1992 से 2008 के दौरान दादा ने अपनी जादुई बल्लेबाजी और कप्तानी से कई रिकॉर्ड बनाए. भारत के लिए 113 टेस्ट मैचों में 16 शतकों की मदद से 7,212 रन बनाए और अपनी मीडियम पेस गेंदबाजी से 32 विकेट झटके. वनडे के 311 मैचों में 22 शतकों के साथ 11,363 रन बनाए और 100 विकेट अपने नाम किए.
2026 - सौरव गांगुली
2025 - महेंद्र सिंह धोनी
2024 - नीतू डेविड
2023 - डायना एडुल्जी
2023 - वीरेंद्र सहवाग
2021 - वीनू मांकड़
2019 - सचिन तेंदुलकर
2018 - राहुल द्रविड़
2015 - अनिल कुंबले
2009 - सुनील गावस्कर
2009 - कपिल देव
2009 - बिशन सिंह बेदी