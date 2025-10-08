'ट्रोल करना बंद करो...', हर्षित राणा के बचाव में उतरा दिग्गज क्रिकेटर, आलोचकों पर बुरी तरह भड़का

Harshit Rana Cricketer: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का चयन हो गया है. तेज गेंदबाज हर्षित राणा को वनडे और टी20 दोनों टीमों में रखा गया है. इस कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की जबरदस्त आलोचना हो रही है. लोग सोशल मीडिया पर हर्षित और बीसीसीआई को निशाना बना रहे हैं. यहां तक कि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर भी निशाने पर हैं. इनमें भारतीय तेज गेंदबाज की ज्यादा आलोचना हो रही है.

आकाश ने किया हर्षित का बचाव

पूर्व भारतीय ओपनर और जाने-माने कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने हर्षित राणा का साथा देते हुए आलोचकों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है. 23 वर्षीय हर्षित के लगातार चयन को लेकर प्रशंसकों और विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है. अपने यूट्यूब चैनल पर आकाश ने प्रशंसकों से आग्रह किया कि वे अपनी आलोचना को सही दिशा में रखें और कहा कि बार-बार चयन होने के लिए हर्षित को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए.

'अपनी बंदूक गलत दिशा में चला रहे'

आकाश ने कहा, ''लोग उन्हें बहुत ट्रोल कर रहे हैं. उनका नाम आना उसकी गलती नहीं है. भारत के लिए जो भी खेलता है, उसे चयनकर्ता चुनते हैं. कप्तान और कोच का भी इनपुट होता है, हालांकि दोनों के पास वोटिंग अधिकार नहीं होते हैं. उसके बाद अगर किसी लड़के का नाम हर बार टीम में आता है, तो यह उसकी गलती नहीं है. आप अपनी बंदूक गलत दिशा में चला रहे हैं.''

आकाश ने की हर्षित की तारीफ

आकाश ने इस बात पर जोर दिया कि हर्षित का चयन टीम प्रबंधन के उनके प्रतिभा में विश्वास को दर्शाता है, न कि खिलाड़ी की ओर से किसी गलत काम को. उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि उनमें क्षमता है और वह बल्लेबाजी कर सकत हैं. उन्होंने जहां भी गेंदबाजी की है, ऐसा लगता है कि उनमें पोटेंशियल है. मैं मानूंगा कि उनके डेब्यू में इतनी देरी हुई कि कोलकाता नाइटराइडर्स ने उन्हें एक अनकैप्ड भारतीय के रूप में रिटेन कर सका. इसके अलावा जो भी भारत के लिए खेल रहा है, हमें ट्रोल करना बंद कर देना चाहिए. उनमें पोटेंशियल है. उन्होंने जहां भी खेला है, अच्छा प्रदर्शन किया है.''

श्रीकांत की आलोचना के बाद आया बचाव

यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब पूर्व भारतीय बल्लेबाज कृष्णमाचारी श्रीकांत ने हर्षित के बार-बार चयन के लिए चयनकर्ताओं की कड़ी आलोचना की थी और टीम में लगातार हो रहे बदलावों के बीच उन्हें 'केवल स्थायी सदस्य' बताया था. हर्षित के इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी एक साल भी नहीं हुए हैं. वह अब तक दो टेस्ट, पांच वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. वह भारत की एशिया कप विजेता टीम का भी हिस्सा थे.