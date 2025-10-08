Advertisement
trendingNow12952715
Hindi Newsक्रिकेट

'ट्रोल करना बंद करो...', हर्षित राणा के बचाव में उतरा दिग्गज क्रिकेटर, आलोचकों पर बुरी तरह भड़का

Harshit Rana Cricketer: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का चयन हो गया है. तेज गेंदबाज हर्षित राणा को वनडे और टी20 दोनों टीमों में रखा गया है. इस कारण भारतीय क्रिकेट  कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की जबरदस्त आलोचना हो रही है. लोग सोशल मीडिया पर हर्षित और बीसीसीआई को निशाना बना रहे हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 08, 2025, 12:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ट्रोल करना बंद करो...', हर्षित राणा के बचाव में उतरा दिग्गज क्रिकेटर, आलोचकों पर बुरी तरह भड़का

Harshit Rana Cricketer: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का चयन हो गया है. तेज गेंदबाज हर्षित राणा को वनडे और टी20 दोनों टीमों में रखा गया है. इस कारण भारतीय क्रिकेट  कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की जबरदस्त आलोचना हो रही है. लोग सोशल मीडिया पर हर्षित और बीसीसीआई को निशाना बना रहे हैं. यहां तक कि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर भी निशाने पर हैं. इनमें भारतीय तेज गेंदबाज की ज्यादा आलोचना हो रही है.

आकाश ने किया हर्षित का बचाव

पूर्व भारतीय ओपनर और जाने-माने कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने हर्षित राणा का साथा देते हुए आलोचकों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है. 23 वर्षीय हर्षित के लगातार चयन को लेकर प्रशंसकों और विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है. अपने यूट्यूब चैनल पर आकाश ने प्रशंसकों से आग्रह किया कि वे अपनी आलोचना को सही दिशा में रखें और कहा कि बार-बार चयन होने के लिए हर्षित को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

'अपनी बंदूक गलत दिशा में चला रहे'

आकाश ने कहा, ''लोग उन्हें बहुत ट्रोल कर रहे हैं. उनका नाम आना उसकी गलती नहीं है. भारत के लिए जो भी खेलता है, उसे चयनकर्ता चुनते हैं. कप्तान और कोच का भी इनपुट होता है, हालांकि दोनों के पास वोटिंग अधिकार नहीं होते हैं. उसके बाद अगर किसी लड़के का नाम हर बार टीम में आता है, तो यह उसकी गलती नहीं है. आप अपनी बंदूक गलत दिशा में चला रहे हैं.''

ये भी पढ़ें: कप्तानी जाने के तुरंत बाद रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर से ले लिया बदला! राहुल द्रविड़ का नाम लेकर दिया विस्फोटक बयान

आकाश ने की हर्षित की तारीफ

आकाश ने इस बात पर जोर दिया कि हर्षित का चयन टीम प्रबंधन के उनके प्रतिभा में विश्वास को दर्शाता है, न कि खिलाड़ी की ओर से किसी गलत काम को. उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि उनमें क्षमता है और वह बल्लेबाजी कर सकत हैं. उन्होंने जहां भी गेंदबाजी की है, ऐसा लगता है कि उनमें पोटेंशियल है. मैं मानूंगा कि उनके डेब्यू में इतनी देरी हुई कि कोलकाता नाइटराइडर्स ने उन्हें एक अनकैप्ड भारतीय के रूप में रिटेन कर सका. इसके अलावा जो भी भारत के लिए खेल रहा है, हमें ट्रोल करना बंद कर देना चाहिए. उनमें पोटेंशियल है. उन्होंने जहां भी खेला है, अच्छा प्रदर्शन किया है.''

श्रीकांत की आलोचना के बाद आया बचाव

यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब पूर्व भारतीय बल्लेबाज कृष्णमाचारी श्रीकांत ने हर्षित के बार-बार चयन के लिए चयनकर्ताओं की कड़ी आलोचना की थी और टीम में लगातार हो रहे बदलावों के बीच उन्हें 'केवल स्थायी सदस्य' बताया था. हर्षित के इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी एक साल भी नहीं हुए हैं. वह अब तक दो टेस्ट, पांच वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. वह भारत की एशिया कप विजेता टीम का भी हिस्सा थे.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Harshit ranaIndia vs Australia

Trending news

इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
Smuggling
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
Lucknow
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
BJP
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
teacher suspension over spelling mistake
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
लैंडस्लाइड, बारिश और... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
Weather
लैंडस्लाइड, बारिश और... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास