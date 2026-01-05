IPL के बाद अब इस लीग में भी नहीं खेलेंगे बांग्लादेशी? महान कप्तान के हैरान कर देने वाले बयान ने मचाई सनसनी

1983 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान और PGTI के प्रेसिडेंट कपिल देव ने सोमवार को भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे विवाद के बीच में बयान देकर सभी के होश उड़ाए हैं. कपिल देव ने कहा कि इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है कि बांग्लादेशी गोल्फरों को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) में खेलने दिया जाएगा या नहीं. इस टूर में शामिल जाने-माने बांग्लादेशी खिलाड़ियों में जमाल हुसैन, मोहम्मद सिद्दीकुर रहमान और मोहम्मद अकबर हुसैन शामिल हैं.

बांग्लादेश से खराब संबंध

हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देशों के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से पहले मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से बाहर कर दिया था.

सुरक्षा का हवाला दिया

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने रविवार को सुरक्षा चिंताओं और सरकारी गाइडेंस का हवाला देते हुए अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी नेशनल टीम को भारत भेजने से मना कर दिया. उन्होंने यह भी रिक्वेस्ट की कि उनके टूर्नामेंट के मैच भारत के बाहर किसी और जगह करवाए जाएं.

अभी तक कोई फैसला नहीं

जब बांग्लादेशी गोल्फरों को PGTI से बैन करने की संभावना के बारे में पूछा गया, तो कपिल देव ने दोहराया कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है."हम बैठकर हाल के मुद्दे पर बात करेंगे. हमने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है,"

बैन करने का फैसला

बांग्लादेश सरकार ने तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से हटाए जाने के विवाद के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के टेलीकास्ट और प्रमोशन पर अनिश्चित काल के लिए बैन लगा दिया है. 5 जनवरी को जारी एक ऑफिशियल बयान में इस बात की पुष्टि की गई कि सभी IPL ब्रॉडकास्ट, प्रमोशन और इवेंट कवरेज को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और अगले आदेश तक ऐसा ही रहेगा. बयान में कहा गया है कि यह फैसला "जनहित" में लिया गया है और संबंधित अधिकारियों ने इसे मंज़ूरी दी है.

मुस्तफिजुर ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया

विवादों के बीच, मुस्तफिजुर ने मैदान पर अपने प्रदर्शन से जवाब दिया है. बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में रंगपुर राइडर्स की तरफ से खेलते हुए, उन्होंने रविवार को सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ढाका कैपिटल्स के खिलाफ मैच जिताने वाला आखिरी ओवर फेंका, जिससे राइडर्स को पांच रन से रोमांचक जीत मिली.156 रनों का पीछा करते हुए, कैपिटल्स मैच पर कंट्रोल में लग रही थी, उन्हें आखिरी ओवर में छह विकेट हाथ में रहते हुए 10 रन चाहिए थे। लेकिन मुस्तफिजुर ने धैर्य बनाए रखा, सिर्फ चार सिंगल दिए और 4-0-23-1 के आंकड़े के साथ मैच खत्म किया.इससे पहले टूर्नामेंट में, वह 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज भी बने, उन्होंने सिलहट टाइटन्स के खिलाफ तीन विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की

