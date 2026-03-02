'मैं डर गया ...' सेमीफाइनल की महाभिड़ंत से पहले रोहित शर्मा ने खोला बड़ा राज, सुनाया 19 साल पुराना किस्सा

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर एक अहम खुलासा किया है. हाल ही में उन्होंने आईसीसी से बातचीत के दौरान इन हाई-वोल्टेज मैचों के दबाव और अनुभव को साझा किया. इस दौरान उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2007 के लीग स्टेज में खेले गए मुकाबले को याद किया और उससे जुड़ा एक खास किस्सा भी बताया.रोहित ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए रोमांचक मैच पर भी बात की. उन्होंने बताया कि उस मुकाबले के दौरान वे काफी नर्वस थे, क्योंकि मैच बेहद करीबी स्थिति में पहुंच गया था. पूर्व भारतीय कप्तान ने जिन दोनों मैचों का जिक्र किया, वे आखिरी गेंद तक रोमांच से भरे रहे थे. खास तौर पर 2022 के मुकाबले में विराट कोहली की शानदार पारी की बदौलत टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी. पूर्व कप्तान ने उस यादगार पारी को भी खास तौर पर याद किया.

2007 फाइनल को किया याद

रोहित शर्मा ने आईसीसी से बातचीत में कहा, “पाकिस्तान के खिलाफ मेरा सबसे यादगार मुकाबला टी20 वर्ल्ड कप 2007 का फाइनल है. उस मैच से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता. उसी टूर्नामेंट में हमने लीग स्टेज में भी पाकिस्तान का सामना किया था, जिसका नतीजा बॉल-आउट से निकला था. इस वजह से 2007 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए दोनों मुकाबले मेरे लिए बेहद खास हैं.”

T20 वर्ल्ड कप 2022

रोहित ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले को याद करते हुए कहा, “मैं उस समय ड्रेसिंग रूम में था. एक बार बाहर गया, लेकिन मैच की स्थिति देखकर घबरा गया और फिर अंदर लौट आया. जब मुकाबला इतना करीबी हो और आप मैदान से बाहर हों, तो कुछ भी नहीं कर पाने की बेबसी महसूस होती है. बाहर बैठकर मैच देखना और टीम के लिए कुछ न कर पाना बहुत मुश्किल होता है. उस मैच में विराट कोहली ने कमाल की पारी खेली. वह मुकाबला इसलिए भी खास था क्योंकि एक समय हम जीत की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे.”

मैच से पहले होती है घबराहट

रोहित ने अपनी बल्लेबाजी को लेकर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा, “मैंने भारत के लिए 160 टी20 मैच खेले हैं, लेकिन मुझे एक भी ऐसा मैच याद नहीं, जब मैं नर्वस नहीं था. हर मुकाबले से पहले घबराहट होती है. मुझे नहीं लगता कि जब भी मैं बल्ला लेकर मैदान पर उतरूंगा, यह एहसास खत्म होगा. मेरे लिए यह घबराहट अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप खेलने के लिए उत्साहित हैं और टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं.”