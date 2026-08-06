'सीनियर क्रिकेटर्स की इज्जत करनी चाहिए', संन्यास के बाद रहाणे ने निकाली दिल की सारी भड़ास, विस्फोटक बयान से किया हैरान

भारत के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. संन्यास के बाद अजिंक्य रहाणे ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाली है. अजिंक्य रहाणे ने अपने विस्फोटक बयान से हर किसी को हैरान कर दिया है. अजिंक्य रहाणे ने पिछले दो सालों में टेस्ट क्रिकेट में भारत के खराब प्रदर्शन पर बात की. उन्होंने कहा कि लंबे फॉर्मेट वाले खेल में टीम में सात से आठ सीनियर खिलाड़ियों का होना जरूरी है, और सीनियर खिलाड़ियों के एक-एक करके टीम छोड़ने से दो बार की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनलिस्ट टीम के लिए समस्या खड़ी हो गई है.
हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले अजिंक्य रहाणे 'स्टिक टू क्रिकेट' पॉडकास्ट पर बात कर रहे थे. साल 2023 में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब न जीत पाने के बाद से, टीम इंडिया धीरे-धीरे अपने सीनियर खिलाड़ियों से आगे बढ़ गई है. ऑस्ट्रेलिया से WTC फाइनल हारने के बाद अजिंक्य रहाणे और उनके मिडिल-ऑर्डर बैटिंग पार्टनर चेतेश्वर पुजारा सबसे पहले टीम से बाहर हुए. इसके कुछ समय बाद ही रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया.
ऐसा तब हुआ जब भारत को 2024 में घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के हाथों सीरीज में बुरी तरह हार (व्हाइटवॉश) का सामना करना पड़ा और बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (BGT) में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1-4 से हार मिली. इन सीरीज के दौरान रोहित, विराट और अश्विन का फॉर्म गिर गया और नए ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकल से पहले, उन्होंने एक-एक करके टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया. अगस्त 2026 तक, ऊपर बताए गए सभी दिग्गज खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, सिवाय रोहित और विराट के, जो अभी भी सिर्फ ODI खेलने वाले दिग्गज खिलाड़ियों के तौर पर खेल रहे हैं.
2010 के दशक में एक पूरी पीढ़ी को तैयार करने वाले बैटिंग लाइन-अप में से अब सिर्फ केएल राहुल और रवींद्र जडेजा ही सीनियर खिलाड़ी बचे हैं. जडेजा अब ऑल-राउंडर के बजाय स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर खेलने की अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं. कप्तान शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी नई पीढ़ी के तौर पर भारतीय बैटिंग कोर का हिस्सा हैं, साथ ही साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, सरफराज खान, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों को भी आजमाया जा रहा है.
2024 में न्यूजीलैंड के हाथों शर्मनाक हार के बाद, भारत को पिछले साल एक और सीरीज में व्हाइटवॉश का सामना करना पड़ा, जब उसे दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली. घरेलू मैदान पर 1999-2000 सीजन के बाद ऐसा पहली बार हुआ था. WTC स्टैंडिंग में पांचवें नंबर पर मौजूद भारत के लिए, श्रीलंका और न्यूजीलैंड में होने वाली अवे सीरीज और ऑस्ट्रेलिया के साथ घरेलू सीरीज को देखते हुए, WTC फाइनल तक का सफर मुश्किल लग रहा है, खासकर तब जब टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है.
पॉडकास्ट पर बात करते हुए अजिंक्य ने कहा, 'टेस्ट क्रिकेट के फैन असल में क्रिकेट प्रेमी होते हैं. पिछले दो सालों में टेस्ट में कई नए खिलाड़ी आए हैं. मुझे अब भी लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में सात-आठ सीनियर क्रिकेटर और दो-तीन युवा खिलाड़ियों की जरूरत होती है, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं, उसमें लगभग सभी खिलाड़ी नए हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'शायद ही कोई सीनियर खिलाड़ी बचा हो. टेस्ट क्रिकेट को उनकी जरूरत है. आपको सीनियर खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए. समस्या यह है कि सभी सीनियर खिलाड़ी एक साथ चले गए.'
श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 15 से 19 अगस्त तक गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद टीमें दूसरे टेस्ट के लिए कोलंबो जाएंगी, जो 23 से 27 अगस्त तक सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा.
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन और आकिब नबी.