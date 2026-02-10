Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटBCCI के फैसले से मचा बवाल! स्टार ऑलराउंडर का ग्रेड C में डिमोशन, सपोर्ट में उतरा पूर्व क्रिकेटर

BCCI के फैसले से मचा बवाल! स्टार ऑलराउंडर का ग्रेड C में डिमोशन, सपोर्ट में उतरा पूर्व क्रिकेटर

बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के बीच में सितंबर 2026 तक के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है. इसमें कई खिलाड़ियों का डिमोशन हुआ है तो कई का प्रमोशन.बता दें कि बीसीसीआई ने A+ कैटेगरी को खत्म कर दिया है. इस बार 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है. हालांकि , एक नाम को लेकर जमकर बवाल कट रहा है और वह नाम है भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल का है. बता दें कि पटेल को C ग्रेड में रखा गया है. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 10, 2026, 08:45 AM IST
बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के बीच में सितंबर 2026 तक के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है. इसमें कई खिलाड़ियों का डिमोशन हुआ है तो कई का प्रमोशन.बता दें कि बीसीसीआई ने A+ कैटेगरी को खत्म कर दिया है. इस बार 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है. वहीं,  4 खिलाड़ियों को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को बड़ा झटका लगा है. दोनों ही खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने बी ग्रेड कैटेगरी में डाल दिया है. वहीं, A ग्रेड में महज 3 खिलाड़ियों को जगह दी गई. जो की टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल हैं और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं और तीसरे खिलाड़ी स्टार ऑलाउंडर सीनियर प्लेयर रविंद्र जडेजा का नाम है. 

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
गौरतलब है टीम इंडिया के टी20 टीम के उप कप्तान अक्षर पटेल को ग्रुप सी में रखा गया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बात छिड़ गई है. इस मामले खुलकर सामने आए हैं टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी और जाने-माने कमेंटेटर आकाश चोपड़ा. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स और इंस्टाग्राम पर इस बारे में बात करते हुए बीसीसीआई का जमकर विरोध किया है. उनका मानना है कि पटेल तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए तैयार हैं टीम के सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं, तो उनके साथ ये अन्याय क्यों.

पटेल को लेकर निकाला गुस्सा
आकाश चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा,' अक्षर पटेल को आखिर और क्या साबित करना होगा ताकि उन्हें उनका हक मिल सके? वह तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं और एक फॉर्मेट में उपकप्तान भी हैं, फिर भी ग्रेड C? गौरतलब है कि अक्षर भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और मौजूदा भारतीय टीम में हर फॉर्मेट में उनकी भूमिका बेहद अहम है.'

मामला पकड़ रहा आग
आकाश यहीं नहीं रुके उन्होंने इसके अलावा टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या  को भी ग्रुप ए में ना रखने का जमकर विरोध किया. साथ ही उन्होंने केएल राहुल और कुलदीप यादव को भी ग्रुप ए में ना रखने को लेकर कई सवाल दागे. वहीं, अर्शदीप सिंह को ग्रुप सी में रखने को लेकर भी विरोध किया. उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा अगर जडेजा और बुमराह ग्रेड ए में हैं तो हार्दिक, राहुल और कुलदीप यादव क्यों नहीं. अब आकाश चोपड़ा के इन सवालों के बाद सोशल मीडिया पर डिबेट तेज हो गई है. हालांकि, सितंबर 2026 तक इस कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं होगा.

ये भी पढ़ें: मोहम्मद शमी - सरफराज खान के साथ अन्याय , बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से की छुट्टी, RCB कैप्टन का भी टूटा दिल

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

Akash Chopra Axar Patel

