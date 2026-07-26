रोहित शर्मा के साथ नाइंसाफी पर आगबबूला हुआ ये दिग्गज क्रिकेटर, सेलेक्टर्स और कोच को जमकर किया रोस्ट

भारत के एक पूर्व क्रिकेटर ने महान ओपनर रोहित शर्मा के साथ इन दिनों हो रहे बर्ताव को लेकर टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस दिग्गज क्रिकेटर का मानना है कि रोहित शर्मा जैसे अनुभवी बल्लेबाज को टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की ODI सीरीज के शुरुआती दो मैचों में फ्लॉप होने के बाद दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट में भविष्य पर सवाल उठने लगे थे.
ऐसी खबरें थीं कि लॉर्ड्स में होने वाला तीसरा वनडे भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा का आखिरी मैच हो सकता है. हालांकि 39 साल के रोहित शर्मा ने इसके बाद अपने खास अंदाज में जवाब देते हुए 110 गेंदों पर शानदार 138 रन बनाए और लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए. रोहित शर्मा ने अपने इस शतक से यह साबित कर दिया कि अभी भी वह टीम इंडिया के लिए कितने अहम बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा अब 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI मैचों में खेलते हुए नजर आएंगे.
भारत के पूर्व विकेटकीपर दीप दासगुप्ता ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि जब टीम खेल रही थी, तब संन्यास की अफवाहों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए था. यह बहस कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे में रोहित के जल्दी आउट होने के बाद शुरू हुई थी, जब ऐसी खबरें आईं कि यह अनुभवी ओपनर लॉर्ड्स में होने वाले सीरीज के आखिरी मैच के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे. रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि भारतीय टीम मैनेजमेंट खराब फॉर्म की वजह से रोहित शर्मा को टीम से हटाने के लिए तैयार था.
इन अफवाहों ने इतना जोर पकड़ लिया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को दखल देना पड़ा और सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने इन दावों को बेबुनियाद बताया. रोहित ने मैदान पर इसका सबसे अच्छा जवाब दिया. रोहित ने लॉर्ड्स में तीसरे वनडे में 110 गेंदों पर 138 रन बनाए, हालांकि भारत 388 रनों का पीछा करते हुए 27 रन से पीछे रह गया और तीन मैचों की सीरीज 2-1 से हार गया. इस घटनाक्रम पर बात करते हुए दीप दासगुप्ता ने माना कि वह सीरीज के दौरान हुई ऐसी चर्चाओं से परेशान थे और उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी बातें आखिर उठी ही क्यों. दीप दासगुप्ता ने कहा, 'मैं यहां अपना गुस्सा जाहिर करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं यह सब पढ़ और सुन रहा था तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था.'
दीप दासगुप्ता ने अपने YouTube चैनल पर कहा, 'सीधी सी बात है कि जब तक आप रन बनाते रहेंगे, आप खेलते रहेंगे. सवाल तब उठता है, जब ऐसा माहौल बनाया जाता है. सच कहूं तो, मैंने किसी सेलेक्टर, कप्तान या कोच से ऐसा कुछ नहीं सुना है. अगर मैदान के बाहर ऐसी कोई बात कही गई है, तो मुझे उसके बारे में पता नहीं है.' ODI सीरीज खत्म होने के बाद, रोहित ने BCCI के जारी किए एक वीडियो में इन अटकलों पर भी बात की और कहा कि बाहरी शोर उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से भटका नहीं पाएगा.
रोहित शर्मा ने कहा, 'असली बात यह है कि मैं मैदान पर क्या करता हूं और टीम की सफलता में कैसे योगदान देता हूं. मेरा पूरा ध्यान इसी पर है. शोर होने दीजिए, अगर शोर नहीं होगा तो मजा भी नहीं आएगा. मेरा काम मैदान के अंदर है और उनका काम मैदान के बाहर, मैं इसी तरह से चीजों को देखता हूं.' भारत का अगला वनडे असाइनमेंट सितंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज है. दीप दासगुप्ता ने सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट से यह भी कहा कि वे रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों को लेकर बेवजह अनिश्चितता पैदा न करें, क्योंकि भारत 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है.
दीप दासगुप्ता के अनुसार, खिलाड़ियों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर ही होना चाहिए, न कि स्थापित सितारों के साथ अलग व्यवहार करके. उन्होंने कहा, 'जब आपको पता है कि प्रदर्शन मायने रखता है, तो ऐसी बातें होनी ही नहीं चाहिए. कुछ खिलाड़ियों को ज्यादा मौके मिल सकते हैं, जैसे विराट, रोहित और शुभमन. वे सालों से बहुत अच्छा खेल रहे हैं. यह बहस सिर्फ रोहित के बारे में नहीं है, बल्कि सभी के बारे में है. जब इतने सारे मैच होते हैं, तो ऐसा होना स्वाभाविक है, इसलिए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें. उनके साथ अलग तरह का व्यवहार न करें. कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को सरल रखें.'