'शाहिद अफरीदी लप्पेबाज था', रोहित शर्मा से तुलना पर भड़का ये दिग्गज, PAK क्रिकेटर की कर दी बेइज्जती

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से तहलका मचाकर रख दिया. विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ते हुए 120 गेंदों पर 135 रन बनाए, जबकि रोहित शर्मा ने 51 गेंदों पर 57 रनों की पारी खेली. भारत ने इस वनडे इंटरनेशनल मैच में साउथ अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 01, 2025, 03:02 PM IST
'शाहिद अफरीदी लप्पेबाज था'

पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की जमकर तारीफ की है. रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के शाहीद अफरीदी के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया. अतुल वासन ने कहा, 'शाहीद अफरीदी निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए आते थे. वह लप्पेबाज थे. निचले क्रम में उन्हें सिर्फ हिट ही करना होता था. इसके विपरीत, रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है.'

रोहित का रिकॉर्ड ज्यादा अहम

अतुल वासन ने कहा, 'रोहित का रिकॉर्ड ज्यादा अहम है. रोहित छक्के लगाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने इस प्रतिभा के दम पर भारत को पहले भी मैच जिताए हैं.' अतुल वासन ने विराट कोहली की भी जमकर तारीफ की है. अतुल वासन ने कहा, 'वे अच्छे बल्लेबाज हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने शतक लगाया. वनडे फॉर्मेट में खेलने का उनका अपना एक तरीका है. वे पहले भी ऐसी पारियां खेलते रहे हैं.'

साउथ अफ्रीका अब चोकर्स नहीं

अतुल वासन ने कहा, 'मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज में हार के बाद भारतीय टीम बदले की भावना से वनडे सीरीज में उतरी है. अच्छी बात है. भारतीय टीम ने अच्छा स्कोर बनाया है, लेकिन हमें गेंदबाजी अच्छी करनी होगी. रांची की पिच अच्छी है. साउथ अफ्रीका लक्ष्य हासिल करने की क्षमता रखती है. साउथ अफ्रीका पुरानी वाली टीम नहीं रही. पहले इस टीम के पास बेशक बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन मौजूदा टीम में जो खिलाड़ी हैं, उनमें जीतने का माद्दा है. साउथ अफ्रीका अब चोकर्स नहीं रही. इसमें टीम के कप्तान का अहम रोल रहा है.'

विराट और रोहित ने बनाए रिकॉर्ड्स

रांची वनडे में रोहित शर्मा ने 51 गेंद पर 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 57 रन बनाए. रोहित वनडे फॉर्मेट में अब सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित के अब 277 मैच की 269 पारी में 352 छक्के हो चुके हैं. दूसरे नंबर पर शाहिद अफरीदी हैं जिनके 398 मैच की 369 पारी में 351 छक्के हैं. विराट कोहली ने 120 गेंद पर 7 छक्के और 11 चौके लगाते हुए 135 रन की पारी खेली. कोहली के वनडे करियर का यह 52वां और साउथ अफ्रीका के खिलाफ छठा शतक था.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Rohit Sharma

