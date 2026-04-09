क्रिकेट जगत के लिए बुरी खबर, पहली बार टेस्ट जीतने वाली भारतीय टीम के प्लेयर का निधन, 96 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

भारतीय टीम मौजूदा दौर में दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम है. टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का वर्चस्व रहा है. पहली बार टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में नंबर बनी थी. फिर आगे चलकर विराट कोहली ने भारतीय टीम को नंबर 1 का ताज पहनाया. हालांकि, आज हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए पहला टेस्ट मैच जीतने वाले खिलाड़ी सीडी गोपीनाथ के बारे में. दरअसल , 96 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है. भारत की पहली टेस्ट जीत हासिल करने वाली टीम के आखिरी जीवित सदस्य सी.डी. गोपीनाथ का गुरुवार को अड्यार में अपनी बेटी के घर पर नींद में ही शांतिपूर्वक निधन हो गया. भारत के लिए उन्होंने 8 टेस्ट मैच खेले हैं और वह टीम इंडिया को मिली पहली जीत का हिस्सा भी रहे हैं.

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