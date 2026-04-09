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Hindi Newsक्रिकेटक्रिकेट जगत के लिए बुरी खबर, पहली बार टेस्ट जीतने वाली भारतीय टीम के प्लेयर का निधन, 96 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

क्रिकेट जगत के लिए बुरी खबर, पहली बार टेस्ट जीतने वाली भारतीय टीम के प्लेयर का निधन, 96 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर है. भारतीय टीम की पहली टेस्ट मैच जीत का हिस्सा रहने वाले सीडी गोपीनाथ का 96 साल की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया है. उनकी बेटी के घर पर चेन्नई में उन्होंने अंतिम सांस ली. आइए जानते हैं उनके क्रिकेट करियर के बारे में...

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 09, 2026, 04:33 PM IST
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भारतीय टीम मौजूदा दौर में दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम है. टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का वर्चस्व रहा है. पहली बार टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में नंबर बनी थी. फिर आगे चलकर विराट कोहली ने भारतीय टीम को नंबर 1 का ताज पहनाया.  हालांकि, आज हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए पहला टेस्ट मैच जीतने वाले खिलाड़ी सीडी गोपीनाथ के बारे में. दरअसल , 96 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है. भारत की पहली टेस्ट जीत हासिल करने वाली टीम के आखिरी जीवित सदस्य सी.डी. गोपीनाथ का गुरुवार को अड्यार में अपनी बेटी के घर पर नींद में ही शांतिपूर्वक निधन हो गया.  भारत के लिए उन्होंने 8 टेस्ट मैच खेले हैं और वह टीम इंडिया को मिली पहली जीत का हिस्सा भी रहे हैं.

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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