BJP के जीतते ही पूर्व क्रिकेटर ने कर दिया 'खेला', TMC को किया 'Good Bye', खेल मंत्री की खोली पोल

बंगाल चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी की जीत का जश्न अभी थमा नहीं है और टीएमसी को 440 वोल्टेज का झटका लग गया है. टीएमसी हार की सफाई नहीं दे पाई इससे पहले ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने पार्टी को 'गुड बॉय' कहकर खलबली मचा डाली है. तिवारी, जो बंगाल के जूनियर खेल मंत्री थे, उन्होंने PTI को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वह पार्टी को छोड़ने का फैसला ले चुके हैं.

निवर्तमान खेल मंत्री पर लगाए आरोप

TMC से अलग होते हुए, बंगाल के पूर्व क्रिकेटर ने निवर्तमान खेल मंत्री अरूप बिस्वास पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि उन्हें राज्य के खेल जगत के बारे में कोई जानकारी नहीं है. तिवारी ने आरोप लगाया, "अरूप दा को किसी भी खेल का A, B, C, D भी नहीं पता. ऐसे कई कार्यक्रम होते थे जहां अरूप दा और मुझे दोनों को बुलाया जाता था, लेकिन मुझे मंच पर नहीं बुलाया जाता था. एक बार डूरंड कप के अनावरण का कार्यक्रम था, जहां खेल के पन्नों पर मेरी तस्वीरें छपी थीं, लेकिन उसके अगले डूरंड कप से मुझे कोई न्योता ही नहीं मिला.'

मेसी के कोलकाता दौरे पर बवाल

बिस्वास चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पापिया अधिकारी से 6,000 वोटों से हार गए. मंत्री के कार्यकाल की एक बड़ी विवादित घटना लियोनेल मेसी का कोलकाता दौरा था, जो पूरी तरह से एक बड़ी गड़बड़ साबित हुआ. इस खराब प्रबंधन वाले कार्यक्रम के कारण मशहूर सॉल्ट लेक स्टेडियम में तोड़फोड़ हुई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खचाखच भरे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मेसी की साफ झलक भी नहीं मिल पाई, क्योंकि राजनेताओं और स्थानीय प्रशासकों की भीड़ ने मेसी को घेर लिया था और सुरक्षा कारणों से उन्हें जल्दी ही वहां से ले जाना पड़ा.

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तिवारी नहीं हुए शामिल

तिवारी ने आगे कहा, 'मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए मैं उस कार्यक्रम में शामिल होने से दूर रहा. मैं ऐसे किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, जहां आम लोगों को बेवकूफ बनाया जाए. मैं बार-बार अरूप दा से कहता था, 'दादा, कृपया आवंटित बजट के अनुसार एक खेल नीति लागू करें.' लेकिन उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया."